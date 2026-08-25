Summer is back, eventi anche a Quartello 

Triplo appuntamento questa settimana con Summer is back, l’iniziativa del centro commerciale naturale La via del mare con il sostegno del Comune. Si comincia venerdì alle 19 in viale Colombo con musica diffusa, artigiani, espositori, negozi aperti fino alle 22 e uno spazio dedicato ai bambini e alle famiglie.

Nel fine settimana ci si sposta nel parco di Quartello. Sabato e domenica dalle 18 alle 24 saranno presenti aree dedicate alla musica, allo sport, alle associazioni, ai bambini, all’artigianato e allo street food. Il tema sarà “Tropical Vibes | Cumbia & Son Cubano”, con la direzione artistica di Daniele Merrone. A presentare e le due giornate sarà Alessia Simoncelli. Sabato si comincia alle 18 con Fogu Rebelde, collettivo musicale che fonde cumbia, ritmi tropicali, sonorità afro ed elettronica underground. Alle 21 spazio ai Filhos Maravilha. Dalle 19:30 alle 21 sarà presente anche la storica scuola di danza Black stars. Ad inaugurare la domenica, sempre alle 18, sarà il DJ set di Marco Cabras e Giò Dessì. Alle 21 sarà la volta dei Cuarto de Cuba. Sempre sabato è in programma lo “Stitch Beach Party”, con mascotte, giochi hawaiani e di squadra, percorsi motori, gonfiabili e baby dance. E poi ancora sport, solidarietà e volontariato.

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