Summer Festival Suggestioni rap sul mare di Nora 

Gli artisti più acclamati, rapper e dj di musica elettronica, stage e area food rinnovata. Il grande prato che si affaccia come una terrazza verdeggiante sulla spiaggia di Nora sarà il teatro della settima edizione del Nora Summer Festival (NSF). La data è tanto semplice da ricordare quanto suggestiva: 10 agosto, la notte stellata e magica di San Lorenzo. Dalle 20.30 alle 6 suoneranno dal tramonto fino all’alba tanti artisti che proporranno diversi generi musicali, così da soddisfare i gusti di tutto il pubblico. L’evento nasce come totalmente gratuito, e l’accesso sarà libero anche quest’anno. Sono previsti punti ristoro, l’area parcheggi e un presidio di primo soccorso.

Sul palco del Nora Summer Festival 2024 saliranno Agatino Romero, il dj e producer tedesco che con la rivisitazione di “Pedro”, il successo senza tempo di Raffaella Carrà sta scalando le classifiche di tutte le piattaforme musicali; il rapper torinese Boro; i romani Two Late, che con la loro musica elettronica promettono una notte di San Lorenzo scintillante; N4C, dj e produttore che con il suo sound in continua evoluzione e i suoi remix ha fatto parlare di sé sui social, arrivando poi a esibirsi nei migliori locali d’Italia e all’estero.

