Summer Festival Dieci ore di musica sul prato di Nora 

Esprimete un desiderio. Il grande prato che si affaccia come una terrazza verdeggiante sulla spiaggia di Nora, sarà, infatti, il teatro della settima edizione del Nora Summer Festival. La data è tanto semplice da ricordare quanto suggestiva: 10 agosto, oggi, la notte stellata e magica di San Lorenzo. Dalle 20,30 alle 6 suoneranno dal tramonto fino all’alba dj e artisti da tutto il mondo.Nora Summer Festival è un appuntamento unico nel suo genere che, fin dalla sua nascita, nel 2018, ha saputo non solo farsi apprezzare ma anche farsi attendere. Organizzato in un luogo incantevole dove storia, archeologia e natura si incontrano: basti osservare a pochi metri la piccola chiesa dedicata a Sant’Efisio e la bellissima Torre del Coltellazzo che domina la baia, e ancora l’area verde - dove si terrà il concerto - che si affaccia sulla placida spiaggia.

L’evento nasce come totalmente gratuito, e l’accesso sarà libero anche quest’anno. Sono previsti punti ristoro, l’area parcheggi e un presidio di primo soccorso. A dare vita 7 anni fa al NSF un gruppo di giovani del luogo con il supporto e il sostegno della Pro Loco di Pula, il patrocinio del Comune, il contributo delle attività commerciali della zona, che hanno sempre creduto in questo momento culturale e di festa anche come contributo allo sviluppo turistico ed economico del territorio. Tra gli ospiti di questo lungo live Agatino Romero, Boro, Two Late, N4C.

