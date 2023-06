Summer camp per i bambini 

English summer camp 2023. Questo è il nome del progetto riservato ai piccoli studenti appartenenti alla fascia di età che va dai 5 ai 14 anni, che siano residenti nel Comune di Perdaxius. Prevede 20 partecipanti che verranno selezionati sulla base della regolarità delle richieste e sulla base della dichiarazione Isee. L'apertura delle richieste scadrà domani, le attività verranno invece avviate entro il 26 giugno e termineranno il 7 luglio.

Il progetto, finanziato da fondi comunali e dalla contribuzione degli utenti, nasce come alternativa a un soggiorno di studio all'estero. Fra le attività previste vi sono, il corso di inglese, con docenti madrelingua, attività sportive, di laboratorio e di animazione e tutto si svolgerà in lingua inglese. Verrà data priorità ai bambini che non hanno trovato posto nella colonia estiva . (m. g. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA