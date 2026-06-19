Summer camp, ci sono 40 borse di studio 

Quaranta borse di studio per frequentare gratuitamente l’Arcipelago Summer Camp, esperienza residenziale in lingua inglese per ragazzi che si terrà dal 6 all’11 luglio. Organizzata dal Plus dell’Arcipelago, in collaborazione con la British School, l’iniziativa è rivolta a giovani studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado nell’anno scolastico 2025/2026 residenti a Sant’Antioco, Calasetta, Carloforte, che abbiano riportato una media scolastica di almeno 8/10.

La borsa di studio comprende la presenza di tutor madrelingua, vitto e alloggio, attività educative e ricreative in lingua inglese, giochi attività di gruppo e festa finale con le famiglie dei ragazzi. La richiesta di partecipazione può essere inviata fino al 26 giugno. Le informazioni e il modulo per proporre la candidatura si trovano sul sito dell’Unione dei Comuni dell’Arcipelago del Sulcis. (a. pa.)

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