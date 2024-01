Sull’ultima corsa dalla Gallura le paure degli universitari: «Tempi lunghi e posti a rischio» 

Qualcuno ha preferito partire ieri, qualcun altro è disposto a sopportare il disagio se è un percorso verso un miglioramento del servizio e qualcuna è pronta, per ragioni di cuore, a salire senza remore sui bus sostitutivi che, da oggi e fino al 5 maggio, garantiranno il trasporto da Macomer a Olbia, Sassari, Porto Torres e Golfo Aranci (e viceversa) ai passeggeri della linea ferroviaria proveniente da Cagliari, interrotta per interventi di potenziamento infrastrutturale e tecnologico, con l'installazione di un sistema avanzato di controllo del distanziamento dei treni.

Voci di pendolari

Circa un centinaio di viaggiatori, quasi tutti studenti pendolari di ritorno nelle sedi universitarie, pronti a salire sull'ultimo treno dalla corsa regolare, in partenza dalla banchina della Stazione Olbia Terranova. «Sono partita oggi (ieri, ndr) anziché domani proprio per evitare di dover salire sul pullman dove diventa tutto più disagevole, a partire banalmente dai servizi igienici», dice Ambra Orrù, diretta all'Università di Cagliari in cui è matricola al corso di Economia e gestione aziendale. «È un disagio soprattutto perché allunga i tempi di percorrenza, almeno di mezz'ora, e stando a quanto è stato comunicato, i posti sui bus potrebbero non essere sufficienti rispetto alla capienza delle carrozze con il rischio di rimanere a piedi o di viaggiare ancora più scomodi di come capita spesso sui treni, soprattutto nel tratto tra Cagliari e Oristano», dichiara Marianna Camasta, 26 anni di Olbia, alle prese con un dottorato in Scienze della vita, dell'ambiente e del farmaco all'università del capoluogo. Così anche per Vanessa Pirello, 19 anni di Arzachena, che studia Scienze infermieristiche a Cagliari: «Abbiamo già fatto l'esperienza sul pullman in sostituzione del treno che alla stazione di cambio non ha atteso quello proveniente da Cagliari ed è tutto molto più complicato». Frequenta Ingegneria meccanica, anche Leonardo Zinc, 20 anni, ignaro della rimodulazione della linea: «Lo scopro ora e mi spaventa soprattutto che la soppressione della tratta sia così a lungo termine». Incurante del disagio, Anna Maria Careddu, 19 anni che a Cagliari va per amore: «Viaggio abitualmente per andare a trovare il mio fidanzato e continuerò a farlo regolarmente anche con i bus, con la speranza, però, che gli interventi che interrompono le corse siano finalizzati a velocizzarle».

Il cambio a Chilivani

La riprogrammazione di modalità e di orari impatta anche sui passeggeri che salivano sui treni che per Sassari prevedevano il cambio a Chilivani e che ora partiranno da Olbia in bus (mentre resta invariato il servizio sulla linea diretta del nord Sardegna): «È certamente un disagio ma siamo disposti a sacrificarci se i lavori portano a una sistemazione di queste ferrovie sarde, sperando che i posti sui bus siano sufficienti perché mi è capitato di prendere il pullman e stare in piedi da Sassari fino a Chilivani», commenta Gavino Varrucciu, studente al primo anno del corso di Chimica all'Università di Sassari.

