Sull’Ortobene acqua  a singhiozzo 

Al Monte Ortobene l'acqua è tornata a singhiozzo. Dopo le proteste dei residenti, degli operatori turistici e del comitato Monte Ortobene ultima spiaggia, a secco da oltre una settimana, qualcosa sembra essersi mosso. I lavori i riparazione che i tecnici di Abbanoa stanno eseguendo sono costanti e in numerosi punti del Monte simbolo della città.

«Ora l'acqua c'è a momenti, poca, ma qualche risultato si comincia a vedere - dice il presidente del comitato Monte Ortobene ultima spiaggia, Antonio Costa -. I tecnici da qualche giorno stanno provvedendo alle riparazioni e ai rattoppi. Contiamo di vedere i risultati finali nel breve tempo; anche perché questo è stato uno degli anni peggiori per quanto riguarda la mancanza d'acqua al Monte».

In cima al Monte sono state riscontrate varie perdite, una in particolare, vicino all'ex Esit, resisteva da oltre due settimane. Nei giorni scorsi l'acqua è mancata anche in città per via dei nuovi collegamenti di Abbanoa, mentre nella provincia di Nuoro sono tanti i paesi a secco.

Anche la provincia non è immune da disagi. Da quattro giorni l'acqua manca a Sarule, Orani, Oniferi e Orotelli a causa di varie rotture nella condotta che rifornisce i quattro paesi, costretti a chiudere i rubinetti dalle 22 alle 6 del mattino.

RIPRODUZIONE RISERVATA