Sull’orlo dell’abisso il Milan si rilancia  

Lecce 2

Milan 3

Lecce (4-3-3) : Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly (38' Banda), Berisha (11' st Pierret), Helgason (29' st Ramadani); Pierotti (29' st Veiga), Krstovic, Morente (38' Rebic). In panchina Früchtl, Samooja, Tiago Gabriel, Sala, Kaba, Burnete, Jean, Berisha, N'Dri, Rafia, Karlsson, Gaspar. Allenatore Giampaolo.

Milan (4-2-3-1) : Sportiello; Walker (30' st Sottil), Gabbia, Thiaw, Hernandez; Bondo (17' st Joao Felix), Musah (30' st Fofana); Pulisic, Reijnders, Jimenez (1' st Leao); Gimenez (17' st Abraham). In panchina Nava, Torriani, Terracciano, Tomori, Bartesaghi, Chukwueze, Sottil, Florenzi. Allenatore Conceiçao.

Arbitro : Doveri di Roma.

Reti : 7' pt e 14' st Krstovic; 23' st Gallo ( autorete) , 28' (rig.) e 36' st Pulisic.

Lecce. Milan in versione araba fenice al “Via del Mare”. Sotto di due reti dopo un'ora di gioco, i rossoneri, grazie alle intuizioni dell’allenatore Conceiçao, battono in rimonta 3-2 il Lecce e, dopo tre sconfitte consecutive, si rilanciano così nella corsa europea.La doppietta Krstovic aveva illuso i giallorossi di Giampaolo. Poi l'autorete di Gallo (che devia nella propria porta un tiro di Joao Felix destinato fuori) e la doppietta di Pulisic regalano una vittoria insperata e fondamentale anche per Conceiçao.

Il tecnico portoghese, con i cambi operati nella ripresa (Leao, Abraham e Joao Felix), può tornare a sorridere, salvare la panchina, e approcciarsi con più serenità all'immediato futuro. Milan per ora è ottavo a quota 44, in attesa di conoscere i risultati delle dirette concorrenti alla corsa all'Europa, ma l’orizzonte potrebbe tornare a schiarirsi. Il Lecce resta ancorato a quota 25 e più che mai in lotta per la salvezza.

