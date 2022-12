Sullo stagno volano gli stracci 

Accuse forti. E qualcuno, rimasto senza lavoro, ha deciso di avviare una vertenza legale. A Santa Giusta non sono agitate solo le acque dello stagno. Nella Cooperativa dei pescatori che gestisce la laguna per conto della Regione è in corso un braccio di ferro tra i soci attuali, 27, e alcuni ex consorziati.

Le accuse

Tutto inizia qualche giorno fa quando dal questionario promosso dal Comune per capire cosa si può fare per migliorare il paese, è emerso che qualche cittadino chiedeva di sottrarre ai pescatori la gestione della laguna. E c’è anche chi si è fatto avanti sostenendo di essere stato cacciato dalla Coop ingiustamente, come l’ex socio Enrico Demontis: «Sono stato mandato via come altri perché non ho versato 4mila euro per saldare il debito della cooperativa dopo il sequestro dei soldi che provenivano dagli indennizzi di Capo Frasca. Io però essendo non imbarcato non li percepivo, perché quindi dovevo pagare?».

Il Consorzio

Accuse che il presidente della Cooperativa Manuele Cossu rimanda al mittente e spiega perché tanti soci non fanno più parte del gruppo: «Quando sono stato eletto presidente, a giugno 2020, ho trovato un debito di 460mila euro. In tanti anni non sono stati pagati Iva, Irpef, Inps e altro ancora. Non esisteva nemmeno un Piano di sicurezza e i pescatori, specie i pensionati, non avevano mai sostenuto la visita medica. Quando sono arrivato anche questi soci sono stati visitati da un dottore e buona parte, vista l’età, non è risultata idonea ed ecco perché molti sono stati mandati via. Ma non fa più parte della coop nemmeno chi non versava 80 euro al mese per sostenere le spese e i 4mila che tutti i soci, anche i non imbarcati, hanno versato dopo il sequestro, da parte dell’Agenzia delle Entrate, degli indennizzi di Capo Frasca: in tutto 125mila euro. Ecco perché ora siamo 27 e non più 48. Da alcuni pescatori siamo stati anche denunciati, ma noi abbiamo tutte le carte in regola. Intanto abbiamo già saldato 200mila euro di debiti vecchi».