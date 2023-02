Sullo stagno i canottieri di Cremona  

C’è sempre più traffico sullo stagno di Cabras. Anche la Canottieri Leonida Bissolati ha scelto il Circolo nautico Oristano per uno stage di preparazione in vista dell'avvio della nuova stagione agonistica di canoa kayak.

La storica società cremonese, nata nel 1921, si trova in questi giorni a Cabras per sfruttare le ideali condizioni climatiche e logistiche in vista della conclusione della preparazione invernale. La squadra ragazzi e junior della compagine cremonese è accompagnata dal tecnico Filippo Ceretti, pluricampione italiano e azzurro della nazionale di canoa kayak nei primi anni Duemila ai Mondiali e agli Europei juniores.

«Per noi è un orgoglio avere qui ad allenarsi gli atleti di una delle più prestigiose società sportive italiane di canoa - ha detto il presidente del Circolo nautico, Gian Marco Patta - basti pensare che la Bissolati ha dato i natali sportivi a personaggi del calibro di Cesare Zilioli e di Cesare Beltram, tre partecipazioni olimpiche il primo e due il secondo negli anni 60/70».

A Cabras le bellissime giornate di sole stanno accompagnando questo breve periodo di allenamento del team cremonese e hanno anche permesso di far gustare ai ragazzi un po’ di Sartiglia. ( s. p. )

