Sullo scooter rubato fugge dalla polizia: si schianta e muore 

ROMA. È terminato in tragedia un inseguimento in pieno giorno per le strade di Nettuno, sul litorale vicino Roma. Un cittadino bulgaro di 49 anni, che col figlio 12enne era a bordo di uno scooter rubato, è scappato all'alt della polizia. Nella fuga non ha rispettato uno stop e si è schiantato contro un'auto: l'impatto è stato violentissimo, l’uomo è stato sbalzato dalla sella ed è finito contro un muro. All'arrivo del 118 per lui non c'era più nulla da fare. Soccorso in gravi condizioni il figlio dodicenne: è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Bambin Gesù, dove lo ha raggiunto anche la madre, ma non è in pericolo di vita. Soccorso anche l'automobilista, lievemente ferito e sotto shock per l'incidente e la violenta dinamica.

L’inseguimento è cominciato attorno alle 14 in via Pietro Comastri. Dopo l’incidente, i carabinieri della compagnia di Anzio hanno eseguito i rilievi e ascoltato diversi testimoni per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Dagli accertamenti eseguiti dopo il tragico scontro, lo scooter è risultato rubato. I proprietari ne avevano denunciato il furto alcuni giorni fa alla stazione dei carabinieri di zona. Sotto la lente degli investigatori anche la vita della vittima, che pare avesse un precedente per danneggiamento aggravato. Da chiarire come sia venuto in possesso di quello scooter su cui viaggiava assieme al figlio minorenne.

