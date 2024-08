Sullo Ius scholae FI adesso apre al Pd  

Forza Italia rilancia la riforma della cittadinanza con due messaggi chiari. Uno alla maggioranza: «Berlusconi era favorevole e a destra non era un tabù». L'altro alle opposizioni, Pd in testa, benvenute ad affiancarsi nella battaglia.

Dice Tajani: «Anche se le priorità del Paese ora sono altre, questo non può e non deve impedire una riflessione su proposte equilibrate. Prima di tutto con i nostri alleati, se poi altri vogliono collaborare e aggiungersi, ben vengano».

«Nel programma non ci sono né Ius scholae né Ius soli», ribatte Matteo Salvini. La possibile confluenza di parte delle opposizioni su Fi allarma la Lega. Incassato già l'interesse di Azione, Italia viva, Cinquestelle e +Europa, se si aggiungesse anche il Pd, che però allo Ius scholae forzista preferisce la riforma dello Ius soli (chi nasce in Italia, è italiano), alla Lega non basterebbe l'alleanza con Fdi per impedire la riforma. Il partito di Meloni glissa sulla proposta azzurra.

RIPRODUZIONE RISERVATA