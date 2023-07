Sull’Isola sabbia del Sahara e afa africana 

L’unico rimedio è stare a mollo in mare, e lo è fino a un certo punto perché perfino l’acqua “scotta”. Non c’è da disperarsi, ma il motivo non ci piacerà: per tutta la settimana è previsto ancora più caldo. I meteorologi osservano un fenomeno mai visto negli ultimi quarant’anni: lo zero termico sulla Sardegna è a oltre 4.900 metri, cioè una quota superiore al Monte Bianco, il più alto in Italia. E attenzione a non confondersi sotto il cielo lattiginoso: quelle non sono nuvole, bensì sabbia del Sahara. Il Sud Sardegna, per qualche giorno, sarà più vicino all’equatore climatico. Ed è opportuno un consiglio: non lavate l’auto.

