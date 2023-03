Sull’influenza aviaria  allarme dall’estero: una nuova pandemia? 

La comunità globale deve prepararsi al fatto che l’influenza aviaria potrebbe portare a una nuova pandemia. Lo ha detto l’epidemiologo dell’Organizzazione mondiale della sanità, Richard Peabody. In Sardegna non c’è nessun caso che possa suscitare la preoccupazione dei veterinari. «Almeno per il momento - si affretta a precisare Giovanni Filippini - non c’è nessun alert». Ovvero, non c’è alcun segnale sospetto. Ma guai a parlare di rischio zero.

«A oggi non sono presenti focolai. È pur vero - afferma il direttore generale dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna - che non possiamo mai parlare di rischio zero. Tuttavia stiamo seguendo il piano nazionale e, costantemente, conduciamo una sorveglianza attiva e passiva in tutti i territori». Dopo i due casi umani di influenza aviaria in Cambogia, una bambina di 11 anni stroncata dal virus e il suo papà risultato positivo, c’è chi si chiede, dunque: H5N1 potrebbe essere la prossima pandemia? Oltretutto anche l’Oms ha lanciato un allarme. Ma Filippini avverte: «Il virus dell’influenza aviaria è un virus zoonotico che si trasmette all’uomo, però il rischio zoonotico di trasmissione è molto limitato. Perciò non dobbiamo creare allarmismi». Lo scorso dicembre a Cagliari erano stati accertati casi positivi all’aviaria in alcuni volatili che popolavano il parco di Monte Urpinu. Erano stati abbattuti centinaia di esemplari per evitare la diffusione del virus.

