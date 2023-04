«Sull’evasione indagini serrate» 

«Le due misure di custodia cautelare emesse dal Gip di Nuoro su richiesta della locale Procura, a seguito delle intense investigazioni della Squadra mobile della stessa città, hanno confermato l’alta attenzione dell’Autorità giudiziaria su alcune criticità manifestatesi nel carcere di Badu ‘e Carros e sulla necessità di assicurare l’effettività della pena». A dirlo il procuratore generale di Cagliari, Luigi Patronaggio che sull’evasione di Marco Raduano spiega: «Le indagini continueranno da parte delle Procure competenti con la massima professionalità e a ritmo serrato affinché nessuno si sottragga alla pena legittimamente comminata e affinché la stessa venga eseguita nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamento punendo, al contempo, ogni ipotizzabile accordo illecito intercorso all’interno o all’esterno dell’istituto carcerario».

Insomma, sull’evasione l’attività investigativa anche nelle ultime settimane non ha conosciuto soste, si mettono insieme molti indizi raccolti dagli investigatori coordinati dalla Dda di Cagliari, e le parole del procuratore generale lasciano ipotizzare anche possibili accordi all’interno e all’esterno del carcere. Raduano, il pomeriggio del 24 febbraio, aveva approfittando delle falle nel sistema di sicurezza del carcere nuorese, per evadere. Servendosi di alcune lenzuola si era costruito una corda per superare il muro di cinta, non prima di avere utilizzato le chiavi per aprire le porte, consapevole che le videocamere dal pomeriggio non avevano controllo. E forse utilizzando anche un cellulare per avvertire i complici.

