«Sull’eolico offshore deciderà un giudice» 

Si trasferirà nelle aule dei tribunali la battaglia contro il parco eolico off shore della Ichnusa Wind Power che vorrebbe installare 42 aerogeneratori galleggianti nelle acque davanti alla costa sud occidentale, tra Buggerru, Masua, Gonnesa, Portoscuso e Carloforte.

La delibera

Il primo Comune a muoversi verso il conferimento dell’incarico legale per tutelare gli interessi della propria comunità è Portoscuso. L’esecutivo guidato da Ignazio Atzori ha appena dato incarico al Dirigente di individuare uno studio legale non per una generica consulenza legale, si precisa nella delibera, ma «per attività di assistenza e difesa dell’ente, supporto alla predisposizione di osservazioni e opposizioni formali ed eventuale rappresentanza in giudizio». Dopo il parere favorevole del ministero dei Beni culturali la reazione dei sindaci interessati e della Provincia è stata unanime: «Reagiremo nelle sedi opportune». Portoscuso ha tracciato la strada approvando la delibera per individuare lo studio legale che seguirà il caso. «Il parere positivo del Mibact ci ha sorpreso, come se questo impianto non avesse un impatto paesaggistico – dice il sindaco di Portoscuso Ignazio Atzori – invece avrà delle ripercussioni molto pesanti sul nostro paesaggio, sullo sviluppo turistico e sulle nostre tradizioni, in primis sulla pesca del tonno rosso che è un’attività produttiva a tutti gli effetti. Tutto ciò senza portare nessun beneficio alla nostra comunità. Sappiamo quanto sia importante la transizione energetica ma non può essere fatta sulla testa delle comunità locali>. Per il primo cittadino di Portoscuso non è però solo una questione di ambiente e turismo, c’è anche l’aspetto finanziario. «Un progetto off shore ha un costo quattro volte superiore ad un impianto a terra – dice Atzori – e quel progetto viene finanziato con i soldi del Pnrr: nel bilancio complessivo dell’opera è stato davvero valutato quanto costerà il parco off shore?».

Il gasdotto

Mentre Portoscuso si prepara a dare battaglia legale sul futuro impianto off shore, c’è un altro capitolo su cui il Comune potrebbe presto avanzare delle osservazioni. «C’è una criticità sul tracciato del gasdotto che dovrebbe arrivare a Portovesme – dice il sindaco di Portoscuso – in un punto dovrebbe passa a poca distanza dalla scuola dell’infanzia di Paringianu. Presenteremo delle osservazioni: siamo a favore delle industrie e del lavoro ma si devono applicare soluzioni, che sono percorribili, per tutelare la comunità».

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