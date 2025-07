Sull’elisoccorso domani vertice tra Comuni e Areus 

Ottenuto l’endorsement della Giunta regionale sulla quarta base dell’elisoccorso a Sorgono, i sindaci di Barbagia-Mandrolisai e Barigadu non perdono tempo e lavorano in sinergia con Areus. Obiettivo avviare già dall’autunno i lavori nella nuova base di “Chinneli” lungo la provinciale che collega Sorgono ad Austis.Se ne parlerà domani, in un nuovo vertice convocato dal sindaco Franco Zedde nella sala consiliare (ore 10.30) alla presenza del commissario Areus Angelo Serusi. «Quella a sostegno dell’elisoccorso - dice Zedde - si sta rivelando una battaglia storica che ha unito tutte le forze politiche per il diritto alla salute delle zone interne.Il nostro territorio è grato alla presidente Todde e all’assessore Bartolazzi, con cui le interlocuzioni sono sempre state puntuali. Ora uniremo le forze con Areus per avviare quanto prima i cantieri». Sull’importanza del servizio dice il vicepresidente del Consiglio regionale Giuseppe Frau, di Uniti per Todde: «Un risultato storico che rimarrà nel tempo, un risultato che ci dice quanto sia possibile rompere l’isolamento con scelte coraggiose. Ancor più se riguarda la salute e la vita delle persone».

Intanto, la Asl 3 lavora per rimettere in funzione la nuova Tac dell’ospedale San Camillo, out dopo un blackout dovuto al maltempo dei giorni scorsi. «Apprezziamo l’impegno della nuova dirigenza Asl 3 per sistemare un apparecchio essenziale - dice il comitato Sos - ma è essenziale che si provveda a rimodulare l’emergency team nel Pronto soccorso con anestesisti e infermiere di emergenza. Confidiamo nel nuovo commissario Zuccarelli affinché metta in campo tutte le soluzioni per individuare un pediatra nel territorio ed evitare che i più piccoli e le loro famiglie siano costretti a lunghe trasferte verso altri presidi».

