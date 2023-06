Sulle vie dei murales L’ultima tappa da Urzulei a Zerfaliu 

«La realtà dell’Isola dei murales è molto complessa, ricca, articolata. La mietitura, il pascolo, la malvasia, la lavorazione del pane, la siesta, i cavalli, i fucili, la balentìa, la filatura e la tessitura, la vendemmia, la pesca su barche poverissime. La cultura materiale, complesso delle manifestazioni della vita di un popolo, ha trovato stabilmente casa sui muri dei nostri paesi e delle nostre poche città». Lo scrive nel testo introduttivo all’opera “Murales di Sardegna”, Lorenzo Paolini, direttore editoriale de L’Unione Sarda. Collana giunta al suo ultimo volume, il decimo, in edicola domani sabato 10 giugno con il nostro quotidiano al prezzo di € 8,50 oltre il costo del giornale.

Località

In quest’ultimo viaggio artistico alla scoperta dei muri sardi le tappe sono Urzulei, Usini, Ussana, Ussaramanna, Ussassai, Uta, Villa San Pietro, Villacidro, Villagrande Strisaili, Villamar, Villanova Monteleone, Villanova Truschedu, Villanova Tulo, Villaputzu, Villasalto, Villaspeciosa, Villarubana, Zeddiani, Zerfaliu. E proprio Urzulei ha un vanto: «I murales del paese», spiega Gianni Sirigu, curatore dell’opera, «sono tutti in bianco e nero, e si tratta di riprese da fotografie originali del passato». A Usini si punta su una narrazione classica: vino e pane sono protagonisti. Volontà modernista e registro carico di colore contraddistinguono i lavori di Ussana. Sulle facciate di Ussaramanna imperano tratti precisi e visioni prospettiche ampie.Ussassai punta sulla semplicità delle forme e dei contenuti per dei lavori comunque intriganti, specie nei soggetti naturalistici. La storica sala cinematografica “Vittoria” di Uta è protagonista con alcuni murales che fanno sognare proprio con la magia del cinema. Villa San Pietro celebra la gioia della fattoria e della vita all’aria aperta.

Colori

Colori sferzanti e tonalità accese per soggetti tra loro molto diversi è quanto si può ammirare a Villacidro. Ricchissima la panoramica di Villagrande Strisaili: alcuni lavori sono dedicati ai centenari, a questi si affiancano murales più tradizionali nel messaggio, tradotto in uno stile moderno. I murales di Villamar richiamano, nello stile, molte opere pittoriche presenti nei musei di arte contemporanea di tutto il mondo. La vita agreste è raccontata, invece, a Villanova Monteleone. La celebrazione della cultura contadina e la devozione religiosa del paese conquistano i muri di Villanova Truschedu. Merita una segnalazione, a Villanova Tulo, il murale dedicato ai caduti delle guerre. Le donne in abiti tipici, i suonatori di launeddas, alcuni scorci marini: ecco il tesoro artistico dei murales di Villaputzu. Villasalto offre spunti a tratti bucolici. Villaspeciosa nel trattare la tradizione offre spunti iperrealistici e carichi di colore. Ecco, a Villaurbana, il lavoro delle donne. Le opere di Zeddiani offrono ricchezza di dettagli e colori vivaci per illustrare la vita di un tempo lontano. Si chiude con Zerfaliu, che vanta stili, e rappresentazioni, diversi tra loro. Comunque curiosi.

