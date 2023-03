Sulle tracce di un vino elegante, solare, romantico La modernità del Nasco  dalla Cagliari liberty a oggi 

Paolo Fadda, intellettuale cagliaritano recentemente scomparso, evidenzia in “Il Cavaliere del Nasco” (Delfino editore) quello spirito innovativo proprio di Francesco Zedda-Piras, imprenditore illuminato arrivato a Cagliari da Tiana, che nella seconda metà dell’Ottocento fonda tra Pirri e Cagliari la premiata ditta Francesco Zedda-Piras &C. Sì, sulle orme ereditate dal padre Giuseppe, crea quel marchio oggi noto nel mondo soprattutto per mirto e liquori. Eppure lo storico Fadda lo definisce Cavaliere del Nasco. Perché? Perché quel vino, straordinariamente cagliaritano e sardo, condensa in quelle cinque lettere il grado massimo di quella straordinaria stagione. Non si tratta solo di mode, ma sogni, complessità e aspirazioni di un’epoca. Quella di Zedda-Piras, a cui si deve il successo nell’Europa del XIX secolo dei vini nobili liquorosi dell’Isola. Ma anche la storia, o la geo-storia, attuale con l’importante rilancio di questa perla bianca vitivinicola sarda, in cui hanno creduto in prima battuta una cantina, quella della famiglia Argiolas e un enologo lungimirante, Mariano Murru. «Negli ultimi anni c’è stato un incremento del 30% del vino imbottigliato. Dal 2009, anno in cui sono stati certificati solo 5500 litri nell’Isola, oggi si sfiorano i 100mila», dice Murru.

In cammino

Da Cagliari e hinterland alle vigne del Sulcis; dal Mandrolisai, con Ortueri, all’Oristanese (come prevede il disciplinare della Doc, 1972). Il secolo del Neoclassicismo e del Romanticismo europeo (ma anche delle ampelopatie, le malattie devastanti della vite come la fillossera e l’oidio) è l’età d’oro per questo vitigno e per i suoi calici, apprezzati anche fuori dall’Isola. Il cammino del Nasco è costruito su un intreccio straordinario di luoghi ed epoche. Un vitigno capace non solo di esprimere il territorio di elezione ma anche di custodire intatte, oggi più di ieri, tutte le impressioni e gli stili di una vitalità secolare. Spazi e cronologie che, attraverso un salto di secoli, rimandano al tardo Medioevo con i benedettini arrivati a Sibiola, Serdiana, dall’Abbazia di San Vittore di Marsiglia, piena epoca giudicale, dove costruiscono la mirabile chiesa romanica di Santa Maria, oggi circondata da vigneti e oliveti. O a un’età decisamente più anteriore ma ancora da svelare. Ciò che resta invece è questo legame con le campagne e i paesi, lo specchio della contemporaneità di un vino di elevatissima eleganza, intuita allora da Francesco Zedda-Piras e captata molto bene da Paolo Fadda .

La modernità

Il XIX fu il secolo di grazia. Nel 1825, il Nasco è elogiato dagli inglesi nel numero settembre-dicembre del The London magazine. Cinque anni dopo, The Edinburgh Encyclopaedia, scrive che «il Nasco è il più apprezzato tra i vini sardi». Grandioso all’Esposizione Universale di Vienna 1873: uno dei vini più prestigiosi dell’Isola. Un successo a cui non può essere estraneo Francesco Zedda-Piras che ebbe l’idea non solo di esportare i suoi vini liquorosi nei Paesi europei, ma anche di partecipare alle principali esposizioni universali di quel periodo. La Cagliari che si affaccia al XX secolo cerca la sua strada della modernità. L’inaugurazione delle Ferrovie Reali il 25 settembre 1879 è una tappa, non la più eclatante. Nove mesi dopo, il segnale della svolta arriva con l’inaugurazione della linea Cagliari-Sassari. Il capoluogo sveste gli abiti vecchi di città dentro le mura medievali e indossa quelli del dinamismo imprenditoriale, architettonico, culturale e artistico. Sono gli anni e i luoghi del Nasco. Francesco Todde Deplano pensa a una nuova forma della città: via Angioy, via Roma, viale Trieste, viale Bonaria, viale La Playa. L’Antico Caffè 1855 raccoglie l’élite sarda, intellettuali e viaggiatori stranieri. Dalla Deledda a D’Annunzio, da Lussu a Quasimodo e Lawrence. Luoghi e stagioni propri del «re dei vini liquorosi» per usare le parole di Sante Cettolini docente a Cagliari dal 1889 al 1909 alla scuola di viticoltura ed enologia. Così il capocuoco di Vittorio Emanuele III, Amedeo Pettini: «Il Nasco è il vero, l’unico vino liquoroso per signore aristocratiche; il suo posto d’onore è nei ricevimenti di giorno e nei trattenimenti danzanti». Una mai nata “belle époque” isolana di una città che crede nel progresso economico e sociale, un film antico dai toni ambrati in un calice dai profumi caldi e mediterranei.