Sulle tracce dell’elisir di lunga vita 

Piatti prelibati e un territorio da scoprire sulle orme dei centenari. Cinque pensionate svedesi dell'associazione Seniorerna, tra i 70 e gli 85 anni, hanno partecipato a un educational tour tra Barbagia e Ogliastra. "Cibo, vino e stile di vita nelle blue zone della Sardegna”, il tema del viaggio organizzato da Bobore Bussa di Sardinia Network e da Milena Carta. Dieci giorni e un percorso tra La Caletta, Orune, Bitti, Oliena, Nuoro, per arrivare poi a Perdasdefogu, paese con due Guinness World Record per la longevità. Tra le entusiastiche esperienze foghesine la partecipazione a un laboratorio del latte e delle erbe spontanee con Massimo Orrù e Francesca Locci del Coili Orrù. Tappa anche a Ulassai alla Stazione dell'Arte di Maria Lai. In tavola sempre un piatto diverso tra culurgionis e altre delizie. Natura e socialità l'indice di gradimento del viaggio. «Hanno apprezzato particolarmente l'aspetto relazionale, il poter interagire con le persone e il modo di fare genuino sentendosi quasi come abitanti del luogo – ha spiegato Milena Carta – ma soprattutto immergersi nella natura». Le pensionate hanno visitato il canyon Sa Brecca, il belvedere e visto i murales del centro abitato. (fr. l.)

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