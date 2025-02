Sulle tracce dei soldi della malavita 

Ha trascorso anni frenetici nell’opulenta Parma, indagando su fiumi di soldi, società fantasma, scatole cinesi, scandali e intrighi. Ha inchiodato finanzieri e visto sindaci finire nella polvere. In Ogliastra il denaro è un torrente carsico, riluttante a uscire allo scoperto. La procuratrice Paola Dal Monte, 61 anni, originaria di Cesena, è più che esperta nel seguirne le tracce. «Quello finanziario da queste parti è un settore non indagato a fondo. Come se questa terra non fosse attrattiva dal punto di vista economico». Un assioma consolidato negli ultimi anni: “i soldi della marijuana banca della criminalità” non la convince più di tanto. «Io credo che il denaro qui si faccia in altri modi», osserva.

La squadra

Da quattro mesi a capo della Procura di Lanusei, armata di sorriso romagnolo, è felice della scelta fatta: «Ho trovato una bella squadra e un ufficio efficiente grazie al lavoro della dottoressa Giovanna Morra, questo nonostante l’assenza per tanto tempo del procuratore capo. Ci sono tante persone che si danno un gran da fare, dagli amministrativi alla polizia giudiziaria. Siamo pronti a dare la nostra visione e il nostro contributo con il massimo rispetto».

Gli ogliastrini, notoriamente timidi con gli inquirenti, non si sono smentiti. «Certo la gente non è molto incline a collaborare. Ma non è solo questione di omertà. Io sono ancora nella fase di ascolto, è un territorio che ha necessità di essere capito, bisogna lavorare». Una terra tormentata, i cui margini sanguinano spesso, dove da qualche tempo regna una calma apparente. Il numero dei delitti è ai minimi storici e perfino la routine furti-rapine è stata ridimensionata dai sistemi di sicurezza. Ma guai a tirare fuori lo spumante.

Allarme truffe

Lo status quo non deve far gridare al miracolo: «Non sono convinta che la situazione sia tranquilla. Ci sono diversi aspetti che sono alla nostra attenzione». Quella delle truffe on-line è un’emergenza. «Dalle tre alle quattro denunce al giorno. Gente a cui sono stati svuotati i conti correnti. Una vera catastrofe». I casi legati al Codice rosso sono invece una priorità. Revenge porn, stalking, maltrattamenti. «Reati particolarmente odiosi su cui c’è la massimo impegno». Il procuratore Luigi Patronaggio, accogliendo la Dal Monte a Lanusei, ha definito l’Ogliastra un esempio di giustizia di prossimità. «Condivido in pieno, un punto di riferimento essenziale. A due ore dal Tribunale più vicino, in un territorio con particolari caratteristiche anche dal punto di vista geografico». Dal suo ufficio Paola Dal Monte può godere di una bella cartolina dall’Ogliastra, terra dai ritmi messicani con tanti scheletri nell’armadio.

