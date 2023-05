Sulle tracce degli emigrati in Uruguay 

Hanno messo mano a 37 liste manoscritte di immigrati italiani, in gran parte provenienti dal Regno di Sardegna, che si sono imbarcati dai porti liguri negli anni 1852-53. Quasi 1.500 persone che avevano come destinazioni finali le lontane terre dell’Uruguay. Un lavoro certosino portato avanti da 28 alunni dell’Istituto “Buonarroti”: hanno riportato alla luce questi inediti documenti dopo oltre 170 anni e realizzato un libro presentato qualche giorno fa alla Fiera Internazionale del Libro di Torino, al circolo “A. Gramsci” del capoluogo piemontese. Questa mattina, alle 10.30 verrà presentato nell’aula consiliare di Guspini con la partecipazione dell'ambasciatore dell'Uruguay in Italia, Ricardo Javier Varela Fernández.

I ragazzi

«La trascrizione delle liste non è stata facile a causa dell'utilizzo della lingua spagnola, che non viene studiata nel nostro istituto, e delle difficoltà nel decifrare la grafia. Ma ci siamo appassionati e siamo riusciti nel lavoro», dice lo studente Enrico Deidda. Hanno partecipato tre classi: 4B, 5D, 5L, coordinate dai docenti Martino Contu, Marta Floris, Marinella Manca, Maria Letizia Mereu, Valentina Mura e Andrea Murgia. «Siamo soddisfatti del lavoro svolto e ancor di più perché la pubblicazione è stata presentata al Salone del Libro di Torino», dicono i ragazzi. Il testo si configura come uno dei rari lavori scientifici storico-archivistici italiani scritto da studenti tra i 16 e i 18 anni.

Le fonti

Nelle liste i dati anagrafici, professione, porto di arrivo, annotazioni sulla presenza a bordo di parenti. I migranti giungevano a Montevideo (1.029) e Buenos Ayres (136), ma anche a Cadice (320) e Gibilterra (5), tappe intermedie prima della traversata. Martino Contu, Console onorario dell'Uruguay a Cagliari, afferma che queste fonti sono custodite presso l'Archivio Generale della Nazione di Montevideo. Per il dirigente scolastico, Mauro Canu, «È piuttosto insolito che un diplomatico vada in visita nelle aree periferiche. Tuttavia, l'ambasciatore ha espresso il suo interesse per il significato del lavoro degli studenti, oltre al forte legame tra Guspini e la città di San José de Mayo in Uruguay gemellata con Guspini». Nella cittadina uruguagia oggi risiedono i discendenti dei guspinesi emigrati nel Novecento. Si ricordano Giuseppe e Angelo Vaccargiu e Luigi Scanu. Proprio Angelo divenne un imprenditore edile di successo. Oggi i discendenti dei guspinesi in Uruguay risiedono anche a Montevideo e Nueva Helvetia.