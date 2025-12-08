Sulle tavole brillano i giovani sardi 

Conclusa domenica con due belle prove e un maestrale teso la 4ª tappa nazionale delle classi iQFoil e Techno 293, il circuito Coppa Italia 2025 e il Trofeo Challange Saverio Granata. Dieci prove combattute nella classe iQFoil dove nella categoria Juniores hanno premiato Pierluigi Caproni (LNI Cagliari) tra Juniores, davanti al romano Davide Mecucci e a Claudio Capitta del Windsurfing club Cagliari, circolo organizzatore. Tra gli Youth, Matteo Montanari (Adriatico WC) ha preceduto Lorenzo Bertugelli (LNI Cagliari) ed Elia Rossi. In campo maschile, Vittoria Marconi (LNI Civitavecchia) ha avuto la meglio su Giulia Maglioni (WC Cagliari) e Andrea Laura Schirru (Pol. Mare Quartu).

Teresa Medde, pluridecorata atleta di casa, ha dominato la classe Techno 293 (la tavola propedeutica alla volante IqFoil) staccando Martina Dettori (CN Arzachena) e Antonella Eramo (Tognazzi Marine Village). Tra i ragazzi si è imposto il gallurese Kristian Porcu (CN Arzachena), seguito dagli atleti del WC Cagliari, Edoardo Festante e Nicola Solinas. Per il circolo smeraldino anche il bronzo Under 17 di Lorenzo Orecchioni.

All’Under 15 Francesco Cao (WC Cagliari) oltre al successo è andato anche il Trofeo Challenge alla memoria di Saverio Granata, giudice di Regata recentemente scomparso. Terza Vanja Schirru (Pol. Mare Quartu). Ottimi piazzamenti anche tra i più piccoli per gli atleti sardi nei CH3.



