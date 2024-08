«Sulle strade urbane la Città Metropolitana non può intervenire» 

L'asfalto di via Cesare Cabras verrà rifatto con il prossimo appalto del Comune, che partirà a settembre. Il rifacimento delle strade danneggiate è finanziato con l'avanzo di bilancio comunale del 2023. A stretto giro arriva la replica di Andrea Zucca, delegato ai lavori pubblici della Città Metropolitana, all'assessore comunale Raffaele Nonnoi (sempre lavori pubblici) che aveva detto di auspicarsi «che il neo delegato prenda in considerazione questa criticità (via Cabras, nda) da anni mai risolta e che per la prima volta è stata affrontata seriamente finanziandola dalla nostra amministrazione. Nonostante le continue interlocuzioni con la Regione e la Città metropolitana, non abbiamo ottenuto nessun contributo economico».

Zucca - che è anche consigliere comunale di opposizione proprio a Monserrato - dice: «Ricopro questo ruolo da un mese e non ho ricevuto richieste dal Comune di Monserrato. Nei cinque anni precedenti la Giunta Locci aveva un delegato proprio in Città Metropolitana e non è stata mai fatta richiesta. Via Cabras è una strada urbana, le competenze della mia delega riguardano solo strade extraurbane o eventuali strade che solo a fronte di un accordo quadro coi Comuni potrebbero essere, con opportune motivazioni, finanziate dall’ente. Attendo una comunicazione esaustiva del Comune di Monserrato». Prosegue: «L'anno scorso, sempre per via Cabras, la Giunta ha perso un finanziamento regionale. Sarebbe bastato leggere il bando per sapere se alla domanda il Comune avrebbe dovuto allegare un progetto e prevedere un cofinanziamento; ciò avrebbe garantito punteggio per ottenerne l’approvazione. Invece è arrivato ultimo a zero punti, perdendo il finanziamento che avrebbe permesso di usare i soldi regionali».

