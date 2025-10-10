Sulle strade sarde si muore più che altrove: il triste primato italiano 

Un triste primato sardo. L’Isola è la regione con la maggiore percentuale di incidenti stradali in Italia, realtà emersa ieri, in Fondazione di Sardegna, con “Facciamo il punto”, ciclo di appuntamenti organizzato dal senatore Pd Marco Meloni e dedicato per il debutto a “Infrastrutture e sicurezza”. Con un discorso ampio che ha messo in connessione la pericolosità di alcune arterie con l’arretratezza dei trasporti.

Dati angoscianti

«Siamo il 2,5% degli abitanti nazionali - esordisce infatti il promotore dell’incontro - ma, ad esempio per le ferrovie, riceviamo solo lo 0,45% degli investimenti governativi. Abbiamo chiesto 5 miliardi all’esecutivo affinché cambi la mobilità in Sardegna». Di 380 milioni di euro invece l’istanza presentata mesi fa, in commissione parlamentare, dall’assessore regionale ai Lavori Pubblici Antonio Piu. «Per le strade provinciali e regionali – specifica quest’ultimo nel corso dell’incontro soffermandosi poi sui costi per gli abitanti nei trasferimenti – ogni sardo perde 8560 euro per spostarsi dal luogo di partenza a quello di arrivo. E tutto questo costa 13 miliardi».

Le strade provinciali sono solo il 24% rispetto alla media nazionale del 46% con tutte le difficoltà conseguenti del caso.

Adesso basta

E sulle fatalità sono intervenuti gli esponenti dell’associazione “AdessoBasta”, sorta dopo il decesso di due fratelli in una delle tante “curve della morte” dei nostri tratti viari. «Gli incidenti non accadono per caso», riferisce in un video Giovanni Pintor, il fratello nuorese sopravvissuto alla tragedia sulla Nuoro-Macomer, invitando le istituzioni ad attivarsi per eliminare i rischi. Interventi però che, come fanno notare la presidente Anci Sardegna, Daniela Falconi, e Giuseppe Mascia, sindaco di Sassari, richiedono troppo tempo a causa delle pesantezze burocratiche. L’imperativo rimane comunque uno, precisa la prima: “Abbiamo il dovere di consegnare strade sicure».

