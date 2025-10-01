Sulle strade nuovi cestini per i rifiuti 

Se il fenomeno delle discariche è un problema soprattutto nelle campagne, cartacce e altri microrifiuti urbani continuano a infestare numerose aiuole e marciapiedi anche nelle strade principali, da via Porto Botte a via del Redentore.

Ecco perché il Comune ha deciso di correre ai ripari aumentando i raccoglitori di spazzatura, nel tentativo di porre un freno all’inciviltà: in vari punti strategici del centro e dei quartieri più frequentati sono stati installati tredici nuovi cestini per la differenziata. «È un servizio essenziale che mira a colmare le lacune nella raccolta differenziata fuori dalle mura domestiche», sostiene l’assessore all’Igiene urbana Saverio De Roma. «Con l’aumento dei punti di raccolta vogliamo ridurre i conferimenti errati». Poi, un appello a chi ancora getta i rifiuti per strada. «Invitiamo tutti a utilizzare i nuovi cestini. La pulizia della nostra città è un obiettivo comune che raggiungiamo solo con la collaborazione attiva di ogni cittadino».

RIPRODUZIONE RISERVATA