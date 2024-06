Sulle strade dell’Isola l’ennesima estate con cantieri infiniti 

Inviato

Sassari. La nuova 195, che unirà Cagliari con Pula saltando tutti i centri abitati costieri, è l’ultimo capitolo di un calvario che parte da Sassari e attraversa tutta l’Isola. Ed è fatto di ruspe, camion e operai che lavorano sotto il primo vero sole bollente dell’estate, con quaranta gradi che picchiano e si sentono tutti. Tra ditte che hanno vinto ricorsi, altre che sono fallite dopo essersi aggiudicate l’appalto, cave che si fermano e, dunque, non si trova il materiale adatto per la pavimentazione, per chiudere i cantieri stradali nell’Isola bisogna abituarsi a un vero percorso a ostacoli. È vero che sono arrivati nell’Isola centinaia e centinaia di milioni, ma è altrettanto vero che per viaggiare sulle nuove strade l’attesa spesso è lunghissima e la fine difficile da vedersi. Però l’assessore regionale dei Lavori pubblici Antonio Piu ha deciso che, dopo anni di commissariamenti silenti, bisogna vederci chiaro sullo stato dell’arte e l’Anas, all’insegna della collaborazione, ha aperto le porte delle aree dove i lavori sono in corso e non sempre si chiudono nei tempi previsti.

Nuova 195

La strada che fa dannare i cagliaritani diretti verso Pula e Chia è quasi pronta ma per percorrerla tutta da Cagliari fino alle zone costiere più pregiate bisognerà attendere il 2025 nonostante grandi tratti siano già conclusi. Gli intoppi non sono mancati, a iniziare da «14 ritrovamenti archeologici, ora anche il 15°, una villa romana del IV secolo dopo Cristo che la Soprintendenza vuole scandagliare». Il terzo lotto, quello che va da Sarroch fino a Pula è concluso, il secondo è aperto ma di proprietà del Casic, il primo è quello che tiene tutto in bilico, con il cavalcavia e lo svincolo di Capoterra che necessitano di alcuni mesi per essere pronti.

Nuraminis

La complanare dove i sardi pensano di essere su una pista di Formula 1, viste le velocità che si raggiungono, sarà aperta ancora a lungo. I lavori sono al 60% e la fine è prevista entro la primavera del 2025. Fino a quel momento, non si potrà percorrere il nuovo tratto che salterà lo svincolo a raso di Nuraminis e quello di Villagreca. «Non si trova il materiale di cava adatto per il letto della strada, una cava ha chiuso e stiamo cercando di ottenere le certificazioni per la miscela tra i materiali che siamo riusciti ad avere da altre cave», spiega il personale dell’impresa che sta portando avanti i lavori sotto gli occhi attenti del direttore regionale di Anas Francesco Ruocco che cerca anche di forzare la mano per anticipare i tempi. Per verificare che il programma dei lavori da 58 milioni di euro sarà rispettato, l’assessore Piu annuncia un nuovo sopralluogo in autunno.

Paulilatino e Macomer

Nello svincolo a raso da eliminare lungo la 131 i lavori sono iniziati da poco e si prevede di chiudere il cantiere a marzo 2025 salvo intoppi. Dieci milioni l’investimento mentre a breve partiranno altre opere per eliminare ad esempio l’incrocio di Macomer. Il cavalcavia sulla Macomer-Bortigali, invece, costato quasi 5 milioni di euro, riaprirà entro il 15 luglio.

I ponti e la Sassari-Olbia

Così come riaprirà nella stessa data il vecchio ponte Diana, sulla strada Oschiri-Tempio, costruito nel 1925 e oggetto di lavori da circa due anni: la chiusura ha tagliato fuori una fetta ampia di territorio, spiega il sindaco Roberto Carta, che però ora sembra vedere la fine dei sacrifici. Un lavoro da dieci milioni di euro che riporta il ponte sul Coghinas ai vecchi fasti. Un altro viadotto, invece, sempre sul Coghinas, è il tappo del Rio Mannu dove Fincantieri sta cercando di dare una mano, con forniture di acciaio, alla Pellegrini per sistemare il tratto che al momento rappresenta l’ultimo ostacolo alla conclusione delle opere sulla Sassari-Olbia. A fine anno anche questo tratto sarà concluso, mentre gli altri due lotti, il secondo tra Oschiri e Berchidda e il quarto, dovrebbero aprire entro il 28 luglio, data prevista per il grande esodo estivo. Le temperature sono già quelle balneari, e i cantieri sono ancora aperti mentre nelle strettoie a due corsie si incrociano molte auto con targhe straniere. I tempi stringono e gli operai indaffarati sotto il sole cocente non sono un bel biglietto da visita per chi è tornato nell’Isola dopo un anno e ha trovato le stesse ruspe impegnate nei lavori.

