Sulle strade 21mila auto senza polizza 

Sarà meglio scegliere con chi avere un incidente stradale, peraltro per colpa sua. Perché se ci tocca in sorte uno dei ventunomila proprietari di auto che a Cagliari guidano senza l’assicurazione (nell’Isola sono settantamila), allora sono dolori. E queste sono soltanto le auto, perché il dato della Motorizzazione civile (elaborato dall’Ania, l’Associazione nazionale imprese assicuratrici) non comprende scooter e altri mezzi a motore, compresi i più grandi. E a poco serve il Fondo vittime della strada, alimentato dal 2,5% del premio degli assicurati per la responsabilità civile, davanti all’aumento di incidenti che coinvolgono un veicolo privo di polizza, ma guidato ugualmente sulle strade sarde e del resto d’Italia: quel Fondo, davanti all’aumento delle domande, non copre affatto tutte le richieste di danneggiati da conducenti non assicurati. Nemmeno quando, per via del sinistro, muore l’unica fonte di sostentamento di una famiglia.

La polizza non c’è

Benvenuti nella giungla d’asfalto, dove aumenta il numero di conducenti che non solo non sottopone il proprio mezzo alla revisione periodica (quattro anni dopo l’immatricolazione, e da lì ogni due anni), ma spesso non paga nemmeno la polizza Rc auto obbligatoria. Solo in città, la Polizia locale ha sanzionato - nei primi sei mesi di quest’anno - 312 conducenti per mancata copertura assicurativa: quasi uno al giorno. «E sono sanzioni non ripetibili, al contrario del divieto di sosta che si può reiterare più volte al giorno: applichiamo il fermo amministrativo del mezzo fino a quando il proprietario non lo regolarizza», sospira Gianbattista Marotto, dirigente della Polizia locale del Comune. Poi aggiunge: «Il dato è in miglioramento, c’è un leggero calo rispetto al 2023, perché l’unico modo per recuperare il mezzo, pagando la sanzione, è rimetterlo nelle condizioni di circolare». Gli agenti continuano a multare: per la mancata revisione, nel primo semestre di quest’anno, le sanzioni sono state 531. Farla costa 79,02 euro nei centri privati convenzionati, 40 alla Motorizzazione, ma la vera spesa è mettere in regola il mezzo da sottoporre a revisione: ad esempio, sostituendo gli pneumatici o i freni consumati. La sanzione per la mancata copertura assicurativa è 866 euro, cinque punti di patente e fermo amministrativo, più la spesa per l’assicurazione. Quella per la mancata revisione è 173 euro più il fermo amministrativo del mezzo.

Irresponsabilità civile

Per quanto riguarda le polizze Rc auto, la situazione è grave. «Nel 2019 in Italia», fa notare Efisio Nocco, referente regionale dell’Anapa (Associazione nazionale agenti professionisti assicurazione), «circolavano 2,6 milioni di vetture non assicurate, l’anno scorso tre milioni, e i dati peggiori sono al Sud». I dati della Motorizzazione pongono la Sardegna in perfetta media nazionale (5,6% senza polizza) per le auto, che equivalgono a ventunomila senza polizza, ma se si allarga il discorso a scooter, camion e altri mezzi i numeri sono stimati in duecentomila dall’Ania. «Il fatto che i dati siano peggiori nel Meridione», analizza Marco Antonio Pes, direttore della Motorizzazione civile di Cagliari e quindi della Sardegna, «lega il dato a condizioni economiche svantaggiate. Tuttavia, circolare senza la polizza Rc auto o con l’auto in condizioni di scarsa efficienza non portata a revisione periodica, significa mettere in pericolo chi viaggia su quel mezzo e gli altri».

I controlli

La scure delle forze dell’ordine può diventare ben più pesante grazie al Targa System, una tecnologia già presente in novecento Comuni italiani che legge la targa dei veicoli in marcia e controlla se sono assicurati e revisionati. Se così non è, gli agenti fermano subito quel veicolo, multano e procedono al fermo amministrativo. Si tenta di risparmiare, sulla pelle degli altri e della propria, ma poi si spende molto di più per via delle sanzioni. Oltre che pericoloso, alla fine nemmeno conviene.

