Sulle spalle di Gombauld 

Sassari. Senza Diop, senza Smith, con il solo Gombauld come centro, ma con la carica del colpaccio a Ludwigsburg in Champions. Se la vittoria in Germania è stata il segnale di un gruppo che inizia a diventare squadra, lo si capirà stasera al PalaSerradimigni (ore 16.30) contro la Dolomiti Energia.

Il ruolino

Trento è una delle quattro capoliste della serie A: 5 successi e una sola sconfitta, contro la Virtus Bologna, ai quali si aggiunge il tris di vittorie in Eurocup dopo la falsa partenza. Perdere ancora significherebbe per Sassari dire già addio alla Final 8 di Coppa Italia, non matematicamente, ma di fatto, e soprattutto iniziare a sentire l'ansia da bassa classifica. Ecco perché la società sta battendo molto in questi giorni sui tifosi, perché diano una spinta vigorosa alla Dinamo.

L'avversaria

Qualche dato per comprendere meglio la forza della squadra allenata da Galbiati: rotazione vera a dieci giocatori, dai 27 minuti della guardia statunitense Hubb ai 14 del capitano Toto Forray, secondo posto nei rimbalzi offensivi (12,3 di media), secondo posto negli assist (21,5) e terzo posto nei tiri da tre punti dove raggiunge il 41%. Avversaria solida con talento e forza fisica. Basti dire che ha du giocatori per ogni ruolo, pivot compreso, dove si alternano l'atletico e rapido Biligha (9 punti e 3 rimbalzi) e il potente Cook (7 punti e 5 rimbalzi). Se non altro nessuno dei due ha stazza e chili per mettere in crisi il reparto lunghi del Banco che conta su un solo pivot vero, Gombauld, e chiede alle ali Treier e McKinnie di farsi sentire sotto canestro.

Il giocatore più pericoloso è comunque l'ala lettone Grazulis: 16 punti di media a incontro col 64% da due e il 52% nelle triple. Dopo di lui il play Baldwin che fornisce un contributo di 12 punti e 5 assist.

Dinamo e difesa

È la difesa che può fare la differenza, perché finora in campionato la squadra sassarese ha concesso troppo alle avversarie, non solo in termini di punti (89,5 e senza supplementari) ma anche in termini di percentuali visto che tutte si esaltano nel tiro da tre punti (43%) superando sempre o quasi gli abituali standard. Le stoppate di Gombauld e i rimbalzi di McKinnie sono componente fondamentale per proteggere meglio il proprio canestro, ma occorrerà appunto una maggiore efficacia nella difesa sull'arco, cercando di collassare meno in area.

RIPRODUZIONE RISERVATA