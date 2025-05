«Sulle servitù Regione immobile» 

Rivendicazioni, a parole. Inerzia, nei fatti. Succede quando tra Stato e Regione s’innesca lo scontro su beni che devono essere dismessi perché non più funzionali all’uso governativo, come nel caso del recente bando del Demanio sugli immobili del nord dell’Isola. Ma il fenomeno si accentua quando dall’altra parte c’è il ministero della Difesa. A essere immobili in questo settore negli ultimi anni di governo, tra Solinas e Todde (salvo brevi parentesi) sono state le istituzioni regionali. Una paralisi così evidente da essere sottolineata dalla “controparte”. Di «inerzia sui protocolli d’intesa» da parte della Regione ha parlato il generale di Brigata dell’Esercito, Stefano Scanu, che ha buon gioco ad affermare: «Molti interventi sostanziali li abbiamo fatti in totale autonomia, la Regione non nominava nemmeno i suoi rappresentanti».

I protocolli d’intesa

Le dichiarazioni dell’alto ufficiale sono state messe a verbale durante l’ultima riunione del 9 dicembre scorso del Comipa (Comitato misto paritetico sulle servitù militari), l’organo del quale fanno parte civili nominati dal Consiglio regionale e rappresentanti delle Forze armate dove si discute di esercitazioni nei poligoni, gestione dei beni e indennizzi. Quello, per capire, dove è stata approvata anche la Joint Stars 2025, in corso in questi giorni. Al centro del confronto era finito lo stato di attuazione degli accordi Stato-Regione presi tra Pigliaru presidente e Pinotti ministra della Difesa: prevedevano, tra le altre cose, il rilascio di spiagge come Porto Tramatzu a Teulada e l’istituzione di osservatori ambientali sui poligoni. Patti stretti nel 2017 e ratificati nel 2019, che dovevano passare da tavoli regionali e una cabina di regia per le decisioni finali. E rimasti lettera agonizzante.

Il generale

Scanu ha sottolineato che «alcuni interventi sostanziali sono stati realizzati dalla Difesa in totale autonomia, poiché la Regione non aveva ancora nominato i propri rappresentanti. Questi interventi», ha aggiunto, «riguardano la sospensione delle attività a fuoco nel periodo estivo, la concessione in uso della spiaggia delle “Sabbie bianche” e della spiaggia degli “Americani”, nonché la cessione della spiaggia di Porto Tramatzu, tutti obiettivi indicati nei protocolli d’intesa». Non solo: Scanu ha sottolineato «la mancata istituzione dell’osservatorio ambientale, un’attività di competenza della Regione» e ha sottolineato che «ciononostante la Difesa svolge regolarmente le attività di monitoraggio, bonifica e pulizia e provvede alle comunicazioni di rito alla Regione secondo le previste scadenze».

Nuovo corso?

Solo negli ultimi mesi di legislatura Solinas erano stati nominati i componenti regionali per l’attuazione del protocollo: riunioni a raffica, soluzioni individuate. Poi si è spanto tutto, di nuovo. Con il corso Todde le servitù militari e la liberazione di porzioni di territorio sardo in virtù dell’articolo 14 sono tornate in agenda? Non sembra. Non solo i tavoli sono deserti. Ma addirittura al Comipa è stato tolto l’ufficio per riunioni e archivi. I componenti nominati nella legislatura in corso hanno più volte chiesto, ufficialmente, di essere messi in condizioni di lavorare per riprendere il discorso abortito. Risposte: zero, al momento.

