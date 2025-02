Sulle rotaie da Trieste a Sassari 

Le numerose attività legate al “Giorno del Ricordo” hanno preso il via il 10 febbraio scorso alla foiba di Basovizza dove si è tenuta la prima cerimonia solenne. Due giorni prima la foiba era stata vandalizzata con scritte oltraggiose, poi rimosse. L’area, sul Carso triestino, è stata scelta per ricordare le vittime delle foibe, l’esodo giuliano-dalmata e le drammatiche vicende del confine orientale negli anni a cavallo del secondo dopoguerra.

Nello stesso giorno, è partito da Trieste il “Treno del Ricordo”, iniziativa promossa dalla Presidenza del Consiglio, e inaugurata alla stazione del capoluogo friulano dal ministro della Giustizia Carlo Nordio. Messo a disposizione da Fondazione Fs insieme al Gruppo Fs, il convoglio sta attraversando l’Italia in sette tappe (nei giorni scorsi è passato anche per Roma). All’interno, un percorso multimediale sui drammi del confine orientale e l’esposizione di alcune masserizie degli esuli. Alle cerimonie di Trieste la partecipazione è stata bipartisan e in particolare era presente il “padre” della legge del Ricordo, Roberto Menia («Il mio 10 febbraio è ogni giorno, finché avrò vita porterò la testimonianza», ha detto in quell’occasione).

Nei giorni scorsi, dopo l’atto vandalico a Basovizza, alla vigilia del “Giorno del Ricordo” scritte con insulti davanti alla targa in memoria di esodo e foibe sono apparse anche a Torino, in corso Cincinnato. A Cagliari era stato invece imbrattato il muro di un edificio davanti al parco Martiri delle Foibe. Imbrattata poi la scalinata dell’edificio dove era stata prevista una cerimonia a Giulianova in Abruzzo. In provincia di Alessandria una svastica è stata trovata sull’indicazione stradale verso il Sacrario della Benedicta, dove nel 1944 avvenne un eccidio partigiano.

Il “Treno del Ricordo” arriverà come ultima tappa a Sassari il 24 febbraio, lunedì prossimo, e alla cerimonia parteciperà, oltre al ministro dello Sport e dei Giovani, Giovanni Abodi, anche la ministra del Lavoro, la cagliaritana Marina Calderone, nata in Sardegna proprio da una famiglia di origine veneta che si trasferì in Istria e poi fu costretta a fuggire da quelle terre fino all’esodo poi in Sardegna. Il treno resterà a Sassari due giorni, nel binario 2 della stazione, mentre cerimonie sono previste anche a Fertilia, frazione di Alghero che accolse gli esuli istriani.

