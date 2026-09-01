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Orani.
02 settembre 2026 alle 00:54

Sulle orme della Deledda alla scoperta del Monte Gonare 

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Orani celebra Grazia Deledda nei luoghi della sua opera, dal museo Nivola a monte Gonare. L'iniziativa (“Cuore bisogna avere, null'altro”) è inserita in un progetto dedicato ai cento anni dal conferimento del premio Nobel. Dopo la serata del 28 agosto al museo, intitolata “Nivola per Deledda”, con le pagine di Elias Portolu, domani terrà il secondo appuntamento per il centenario del Nobel con una passeggiata sul monte Gonare, raccontato in Canne al vento. La serata di agosto si è incentrata sull'incontro ideale tra i due protagonisti. Lo hanno fatto con l'opera di Costantino Nivola dedicata a Grazia Deledda, concessa dal Banco di Sardegna e ospitata al museo. Gianluca Medas, nel cortile del museo ha proposto un reading tratto da Elias Portolu.

Il prossimo appuntamento domani alle 16 al Monte Gonare, dove i partecipanti entreranno nei luoghi deleddiani durante il novenario in onore della Vergine con la “Passeggiata ecologica nei luoghi di Grazia”. Le educatrici accompagneranno i partecipanti alla scoperta della scrittrice che ha descritto la chiesa campestre di Nostra Signora di Gonare legata al pellegrinaggio espiativo di Efix. Il cammino raggiungerà Sas Cumbessias, dove i commercianti locali proporranno una merenda deleddiana. Seguono la novena e la preparazione de "su pane vrattau". Alle 21, chiude la veglia dei giovani.

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