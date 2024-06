Sulle onde, più forti dell’autismo 

«Il surf non ha età, ognuno lo può approcciare secondo le proprie esigenze e le proprie caratteristiche. Non è solo uno sport, ma uno stile di vita». Marco Pistidda, 42 anni, sassarese di nascita, è fondatore e coach della Bonga surf school di Porto Ferro. Sulle sue tavole colorate ha fatto divertire migliaia di residenti e turisti, anche alle prime armi. Lungo il litorale più bello e selvaggio del comune di Sassari, quartier generale della scuola di surf, tutti possono giocare con il vento e le onde: bambini, adulti, sportivi e pantofolai. Persino chi ha disturbi neuromotori.Non occorre essere “tipi da spiaggia”, insomma, per praticare il surf, tentare di rimanere in equilibrio sulla tavola, cadere e riprovarci, ridere, fare il pieno dell’energia del sole, respirare il sale marino e stringere nuove amicizie.

Surftherapy

Si chiama Surftherapy e i suoi benefici sono già stati ampiamente testati dall’Università di Sassari su pazienti con il Parkinson. Più di recente la Bonga surf school è stata scelta, insieme ad altri sei partners, per sviluppare un protocollo europeo unificato sulla sicurezza nell’ambito dell’inclusione e della realizzazione di un ambiente surfistico sano per l’autismo. Quest’anno la scuola di surf da onda di Porto Ferro rappresenterà l’Italia nel progetto europeo “SurfFedAut”. «Una rivoluzionaria iniziativa finalizzata alla promozione di una cultura di prevenzione professionale nella surftherapy, rivolta a bambini e ragazzi con disturbo dello spettro autistico, in tutta Europa», dice Marco Pistidda.«Con il nostro team siamo partiti a Cadice, in Spagna, per un corso di formazione, mentre a settembre 2025 questo progetto di sposterà in Sardegna. I bambini parteciperanno alle nostre lezioni, seguendo protocolli sicurezza di allenamento di cui noi siamo gli esecutori, per un approccio corretto e sicuro», prosegue il guru del surf.«La tavola rotonda, i confronti e le analisi assieme a nazioni con una grande storia surfistica come Francia, Spagna, Portogallo, Canarie e Olanda, sono stati alcuni dei momenti chiave di questo primo incontro organizzato dal club locale, l’associazione Solo Surf. Oltre ad avere acquisito strumenti fondamentali nel campo della surftherapy nell’autismo, portiamo dentro al cuore l’umanità che abbiamo respirato, l’amore verso la vita e momenti che hanno arricchito la nostra anima».

Stagione lunga

Una iniziativa che si aggiunge alle tante attività che la Bonga school porta avanti da anni. La stagione, infatti, inizia prestissimo a Porto Ferro, perché già a metà marzo arrivano gruppi da ogni parte d’Europa per i surf-camp, a testimonianza del fatto che in Sardegna il turismo può partire già all’inizio della primavera. I turisti in spiaggia vengono accolti da Linda, la “baby sitter” dei bambini, e Bugo, pratico della tavola da surf: due cagnolini molto affettuosi. C’è pure una capretta che gironzola per il litorale. Marco Pistidda organizza spesso eventi che coniugano lo sport con la sensibilizzazione sociale e ambientale: giornate ecologiche per raccogliere i rifiuti spiaggiati, escursioni nella baia, lezioni di surf a ritmo di musica. La parola d’ordine è inclusione. «Quello che vorremmo trasmettere, non è tanto il gesto atletico, – conclude Marco Pistidda - ma una esperienza di benessere per staccare con il solito tran tran. Anche per coloro che hanno delle patologie».

