“Sulle onde di Marconi”: al teatro tenda un concerto spettacolo sul grande inventore 

Il teatro tenda di via Don Giordi ospiterà domani alle 20,30 il concerto spettacolo “Sulle onde di Marconi”, già vincitore del bando ministeriale sulle eccellenze italiane. Uno spettacolo per omaggiare uno dei simboli della creatività italiana: Guglielmo Marconi, che con la sua inventiva e la sua immaginazione trasformò per sempre il modo di connettere e comunicare nel mondo. I brani del concerto sono composti e arrangiati da Gavino Murgia. Il percorso musicale è impreziosito dalla voce narrante, di Elio Turno Arthemalle. Il concerto dedicato ai 100 anni dall’invenzione della radio è interpretato da un ensemble composto da Gavino Murgia al sassofono, Fabio Giachino al pianoforte, Matteo Muntoni al contrabasso, Daniele Russo alla batteria, Francesco Piu alla chitarra e il dj Radio Fonzarelli.

