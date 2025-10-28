Sulle note di Zero e Venditti l’ultimo saluto all’autista ucciso 

ROMA. Dolore, commozione, forte rabbia, e le parole di un'intera comunità: «Non si può morire così». Questi i sentimenti della famiglia e dei tanti presenti ai funerali di Raffaele Marianella, l’autista rimasto ucciso dopo l’assalto di un gruppo di ultrà reatini al suo pullman che trasportava i supporter del Pistoia Basket in trasferta a Rieti.

Una funzione partecipata per dare l'ultimo saluto a Raffaele, nella chiesa di San Sebastiano a Cesano, estrema periferia nord di Roma, accompagnata dalle note di “I migliori anni della nostra vita”, di Renato Zero. E poi, all'uscita del feretro, “Grazie Roma”, inno storico della sua squadra del cuore. A stringersi attorno alla famiglia, amici, colleghi e rappresentanti delle istituzioni. Presenti, tra gli altri, il sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi che per ieri ha proclamato il lutto cittadino, e il direttore generale del Pistoia Basket, Andrea Di Nino. «Nessuno pensava che potesse accadere una cosa di questo tipo», ha detto il primo cittadino: «Mi auguro di sentire, anche da parte di chi sarà giudicato responsabile, parole diverse da quelle che ho letto».

Nell'omelia il fratello della vittima, don Massimo, ha ricordato Raffaele con parole intrise di dolore provando anche a lanciare un messaggio di speranza: Quello che abbiamo vissuto non ha niente a che vedere con lo sport. Non dobbiamo farci sopraffare dalla rabbia: dobbiamo vincere il male con la forza del bene».

RIPRODUZIONE RISERVATA