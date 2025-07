Sulle dune di Solanas col fuoristrada 

Con il fuoristrada sulle dune di “Crazieranu”, nel litorale di Solanas, comune di Sinnai: un turista straniero, individuato da una pattuglia della Polizia locale, ha pagato subito la multa da mille euro e ha chiesto scusa per l’accaduto.

La cronaca

I vigili urbani hanno notato il mezzo in un’area di assoluto pregio ambientale dove è persino vietato transitare a piedi. La pattuglia, impegnata nella vigilanza stradale ed ambientale, si è spinta nella zona di “Crazieranu”: lo stesso turista che era con la famiglia in spiaggia, notando i vigili avvicinarsi al suo fuoristrada, è corso a vedere cosa stesse succedendo. Quando gli hanno spiegato che quello spazio era tutelato per questioni paesaggistiche, ha chiesto scusa, pagato la sanzione e, ovviamente, parcheggiato altrove.

Qualche anno fa alcuni suv si era arenati nella spiaggia di Torre delle Stelle e i proprietari erano stati ugualmente multati. «Anche questa estate – dice il comandante della Polizia locale di Sinnai, il capitano Giuseppe Fiori – nonostante il nostro organico ridotto, siamo presenti anche sul litorale, a Solanas e a Torre delle Stelle, zona Genn’e Mari, nel tratto di nostra competenza. Dalla prossima settimana, saremo presenti anche in ufficio a Solanas: aprirà nella sede del Centro ambientale, il martedì e il venerdì dalle dalle 9 alle 11. Tutti potranno rivolgersi a noi in quelle ore per ogni segnalazione. Il nostro obiettivo è garantire la serena e civile convivenza dei numerosi frequentatori che affollano le nostre località turistiche. Non solo reprimere, ma anche e soprattutto prevenire». I controlli saranno rafforzati anche sulla raccolta dei rifiuti e nella lotta alle discariche abusive. «Sono ancora troppi – aggiunge Fiori – coloro che non rispettano le regole della differenziata: in questo contesto, siamo già impegnati con gli ispettori della Cosir, per l’accertamento delle eventuali violazioni. Alcuni utenti sono stati già multati».

