Sulle colline per dire no alle pale eoliche 

« Il rischio è che le pale eoliche massacrino le colline del vento, ma noi non staremo a guardare». Il comitato “Su entu nostu” oggi scende in campo per una manifestazione di protesta contro il parco eolico sulle colline fra i Comuni di Sanluri, Sardara,Villanovaforru e Lunamatrona. «Premetto - dice il portavoce Massimiliano Podda - che sul posto sarà presente una nostra delegazione che manifesterà pacificamente contro questo atto di prepotenza che compie il primo passo con la realizzazione di una torre anemometrica».

La torre

«Un componente del comitato Sant’Antiogu Becciu - racconta Angelo Bandinu - ci ha informato che ha dovuto mietere il grano in fretta e furia perché oggi arriva una delle società, titolare di uno dei tre progetti del parco eolico, per installare un anemometro, lo strumento che misura velocità, direzione e pressione del vento». Tutto questo in sordina, senza darne alcuna comunicazione ufficiale ai Comuni coinvolti e nonostante la valanga di osservazioni, inviate al ministero dell’Ambiente e sicurezza energetica e all’assessorato regionale all’ Ambiente, degli ambientalisti e dei comitati spontanei contro le gigantesche pale bianche in quell’angolo di terra. «Il posto - aggiunge Bandinu - dove sarà posizionata la torre, oltre ad essere vicino alla chiesetta del 1.600, dista 300 metri dai nuraghi Prediara e Mulas».

La storia sepolta

Il presidente del comitato, Maurizio Serra, al fine di evitare il danno ambientale, soprattutto la sepoltura della storia, con evidenti segni prenuragici, nuragici, romani e medioevali, sotto un immenso parco con 22 gigantesche pale alte 220 metri, ieri ha inviato una nota alla Soprintendenza archeologica. «Siamo venuti a conoscenza - scrive Serra - che a Sanluri, in località Prediara, in un terreno distinto in catasto al figlio 1, mappale 130, a 300 metri di distanza da due nuraghi e della chiesetta di Sant’Antioco, sarà posizionata una torre anemometrica. Un grave danno archeologico oltre che ambientale, per questo chiediamo un vostro intervento». Memori anche di quanto successo nel 2003 quando la Marmilla sfidò compatta i signori del vento e il progetto fu bloccato proprio per la presenza di beni storici. A Sanluri, nella sala del Rotary club del Medio Campidano, si è riunito il comitato Su Entu. «Manifestiamo – riferisce Massimiliano Podda - la nostra contrarietà al posizionamento della torre alta 100 metri e ferma opposizione a un fatto arbitrario che anticipa la nascita del mega parco eolico. Siamo per le energie rinnovabili, ma contro la violenza sul territorio e il sopruso che creano un danno al paesaggio e alle comunità che ci vivono. Oggi, saremo presenti per rimarcare il nostro no alle pale eoliche, ancora una volta in maniera pacifica e rispettosa».

