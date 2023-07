Sulle Alpi sventola il rossoblù 

Inviato

Saint-Vincent. Ai piedi delle Alpi, lungo la Vallata Centrale, sta nascendo il nuovo Cagliari di Ranieri. Incognite e speranze continuano a intrecciarsi tra loro e dopo una settimana di lavoro in Val d’Aosta, dove il sole è una dolce carezza e la temperatura - decisamente più clemente rispetto ad Asseminello - allevia le gocce di sudore (la sera a volte non basta un maglione per riscaldarsi).

Aria di montagna

L’aspetto climatico è indubbiamente uno dei motivi principali, se non il principale, che ha spinto il club rossoblù a scegliere Saint-Vincent (e il campo di Châtillon, tre chilometri più in là) per la preparazione alla stagione 2023-2024 che prenderà ufficialmente il via sabato 12 con il turno preliminare di Coppa Italia, contro il Palermo. Né troppo caldo, né troppo freddo. Meglio di così! Anche l’organizzazione e il sostegno (pratico e morale) di tutto il paese hanno, però, pesato, così come l’attitudine turistica. Per i tifosi, c’è l’imbarazzo della scelta tra hotel e b&b, anche i bar e i ristoranti si sprecano. Da qui il viavai di società di calcio, solo quest’estate, prima di Pavoletti e compagni, sono passati il Novara, il Lecco e la Primavera della Roma. Erano trascorsi, però, dieci anni dall’ultima squadra di Serie A, il Torino.

E anche per chi ci vive, cinquemila abitanti o poco meno, questo è un segnale di rinascita, in ricordo dei bei tempi, di quei mitici (e irripetibili forse) Anni Novanta, quando il casinò “Kursaal” (ribattezzato nel frattempo “De la Vallée”) aveva lo stesso appeal di Montecarlo, quando c’era la possibilità addirittura che potesse nascere un circuito per un Gran Premio di Formula 1, quando si ballava sotto le stelle con la “Disco per l’estate” (considerata il Sanremo estivo) o, prima ancora, intorno alla metà dell’Ottocento, quando persino la Regina Margherita di Savoia usufruiva delle Terme.

La Riviera delle Alpi

Il casinò ha inevitabilmente pagato dazio negli anni, le slot machine ormai le trovi in ogni bar e il gioco on line si è preso una buona fetta di appassionati. Conserva comunque un suo fascino e continua a essere il cuore pulsante di Saint-Vincent. Fattura 65 milioni di euro l’anno, del resto, e dà uno stipendio a quattrocento persone, tutte rigorosamente valdostane. È pertanto il biglietto da visita insieme alle Terme, le cui acque sono terapeutiche per intestino, reni e fegato. Un ramo importante del turismo è legato poi ai congressi. Molti professionisti, e non solo, scelgono Saint-Vincent per ritrovarsi e confrontarsi.

Persino i maghi. Da quest’anno è, infatti, la “capitale mondiale della magia” in virtù del convegno in programma il prossimo maggio al quale parteciperanno tremila maghi da tutto il mondo. L’aspetto sciistico poi vien da sé, vista la posizione strategica. È un punto d’appoggio a quattro stelle, praticamente. Le migliori stazioni (Cervinia e Courmayeur tra le tante) sono a un tiro di schioppo, persino la Francia dista un’ora scarsa d’auto. E in certi punti - a quasi quattromila metri sopra il livello del mare - c’è la neve tutto l’anno ed è possibile sciare anche d’estate, paradossalmente la stagione col più alto afflusso turistico per Saint-Vincent, soprannominata - non a caso - la Riviera delle Alpi.

Nel segno dell’amicizia

La crisi ha bussato forte anche da queste parti senza, però, trovare sponda, per quanto capiti spesso di vedere il cartello “vendesi” nel cancello di qualche attività commerciale. Il lusso degli anni Novanta è un ricordo sbiadito. Si respira comunque un certo benessere e, soprattutto, c’è un tasso molto basso di disoccupazione. «Qui piangiamo con un occhio solo», ama ripetere l’assessore comunale allo Sport Marco Ciocchini mentre mostra, orgoglioso, la Coppa dell’amicizia con la quale il Comune ha omaggiato il Cagliari e la Juventus prima dell’amichevole dell’altro ieri e che rappresenta la tradizione dell’artigianato in legno e dei tanti scultori valdostani che ogni anno, tra il 30 e il 31 gennaio, si auto-celebrano ad Aosta, 25 km da Saint-Vincent, in occasione della Fiera di Sant’Orso. È un contenitore nel quale si versa il caffè con un buon concentrato alcolico e aggiunte in base ai gusti: si beve in compagnia dai beccucci, si passa in senso antiorario e non può essere appoggiato sul tavolo sino a quando non è finito.

In segno d’amicizia, appunto. Valore assoluto da queste parti. «Questo un po’ ci accomuna alla Sardegna», sottolinea la vice-sindaca Maura Susanna, «come l’amore per la propria terra e la lingua». Oltre all’italiano e al francese (studiati in egual misura a scuola), si parla, infatti, il patois. «C’è una comunità importante di sardi, tra l’altro». Per lo più nella ristorazione. Qui, però, non c’è spazio per il pecorino, qui regna indiscussa la Fontina, considerata la regina del formaggio (si trova solo in Val d’Aosta) che insieme al prosciutto de Bosses e alla polenta concia fanno da apripista alla tradizione alimentare di Saint-Vincent. Un orgoglio per tutti. Come il Cagliari in questi giorni.

