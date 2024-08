Sull’Autonomia  ora è scontro Veneto-Sardegna  

Scontro Sardegna-Veneto sull’Autonomia differenziata. E lunedì anche la Campania impugnerà la norma.

Scontro col Veneto

La rasoiata del governatore veneto Luca Zaia si fa subito sentire: «L'Italia osserva con perplessità la decisione della presidente di una regione a Statuto speciale, che difende giustamente i propri privilegi, ma al contempo cerca di ostacolare i diritti sull'autonomia differenziata richiesti dal Veneto e da molte altre regioni a statuto ordinario. È una posizione incomprensibile». E ancora: «Nel pieno rispetto del diritto costituzionale di impugnare una legge, voglio ricordare che esiste un principio fondamentale: “la tua libertà finisce dove inizia la mia”. Si vuole negare al Veneto il diritto di ottenere l'autonomia, nonostante una legge approvata dal Parlamento e promulgata dopo un'attenta analisi da parte del presidente della Repubblica? In tal caso il Veneto farà valere i propri diritti, trovando lo strumento giuridico adeguato per partecipare al dibattito davanti alla Consulta. Se necessario, ci costituiremo in difesa della legge».

Linea dura di Todde

Mercoledì la governatrice Alessandra Todde aveva parlato di “tradimento”: «Quello che veramente non funziona è che le Regioni del Nord sono Regioni che sono state infrastrutturate negli ultimi decenni con i soldi di tutti i cittadini italiani. Sono diventate Regioni ricche, sono diventate Regioni trainanti con l'aiuto di tutti, con i soldi dello Stato. Pensare ora semplicemente di basarsi sulla spesa storica e quindi di consentire a queste Regioni che hanno avuto di più, di spendere di più, anche sulla base di quel che possono trattenere, è ingiusto».

Campo largo

E nell’Isola? Il Pd, con il capogruppo Roberto Deriu, osserva: «Abbiamo chiamato il giudice delle leggi a esprimersi sul percorso di riforma per noi dannosa», dice. «È un servizio che la Sardegna fa alla Repubblica». Michele Ciusa (M5S) parla di «atto doveroso, perché non si può accettare di spaccare l'Italia tra regioni ricche e regioni povere», spiega. «In più si mette a rischio la nostra condizione di Regione speciale. Siamo pronti alla battaglia refendaria».

Il sindacato sardo

Posizioni condivise pure dalla Cgil: «Quella legge è dannosa per tutti», dice il segretario Fausto Durante. «Non solo per il Sud e per la Sardegna, poiché rende strutturale il divario esistente tra le diverse aree del Paese, favorisce la secessione delle zone più ricche, mette in discussione l’unità nazionale, mina le competenze delle regioni a statuto speciale, regionalizza competenze su materie - politiche industriali ed energetiche, sanità, istruzione, contrattazione collettiva, previdenza integrativa - su cui c’è bisogno di una regia unica ispirata a principi di solidarietà e coesione, non di divisioni e disuguaglianze che la versione in salsa leghista dell’autonomia differenziata rischia di provocare». Per il leader della Cisl Pier Luigi Ledda, invece, «qualunque processo di riforma deve rafforzare e non indebolire la coesione nazionale e assicurare diritti di cittadinanza e opportunità in ogni realtà del Paese. E ciò attraverso i Lep (Livelli essenziali di prestazione), indispensabili a garantire, a ogni cittadino e in ogni parte del Paese, l’accesso allo stesso servizio e alla stessa qualità. Al contempo, occorre valorizzare l’Autonomia e la Specialità sarde indicando nuovi traguardi».

Il centrodestra

Variegato il pensiero dell'opposizione. Per Umberto Ticca (Riformatori), «occorre prima capire quale sorte toccherà all’Isola», argomenta. «Dobbiamo pretendere un piano di sviluppo che attui il principio di insularità e ci dia pari opportunità di partenza con il resto d’Italia. Se verrà fatto, allora l’autonomia differenziata non rappresenterà una minaccia. In caso contrario servirà ad annacquare la nostra specialità». Quindi Forza Italia. Ivan Piras fa sapere che «la sfida non deve spaventare i sardi». Anzi: «L’autonomia differenziata punta al merito. I divari territoriali sono frutto di una responsabilità trasversale della classe politica regionale di ieri e di oggi».

La bocciatura

FdI boccia l’impugnazione. «Grazie a un mio emendamento approvato e presente in norma, l'insularità è uno dei criteri da prendere in considerazione per l'individuazione dei livelli essenziali di prestazione», dice Antonella Zedda, coordinatrice regionale di FdI, vicecapogruppo al Senato e vicecapogruppo in commissione bicamerale Insularità. «Non possiamo permettere passi indietro. Todde e la sinistra hanno condannato la Sardegna, con la modifica del Titolo V, ad essere tra le Sanità peggiori di Italia proprio per non aver mai individuato i Lep, pur avendo provveduto alla modifica costituzionale». Rinforza il concetto Fausto Piga, vicecapogruppo di FdI in Consiglio: «Solo pochi anni fa l'Autonomia differenziata era nell'agenda dei loro Governi, oggi i burattinai Conte-Schlein utilizzano Todde e la Sardegna come avamposto di una crociata contro nemici fantasiosi e inesistenti».

RIPRODUZIONE RISERVATA