Sull’auto rubata non si ferma all’alt: giovane arrestato dopo l’inseguimento 

Sfrecciare ad alta velocità in viale Diaz su un’auto rubata non è stata una grande idea. Così un diciottenne di Pula, Niged Belhai, si è messo nei guai da solo: i carabinieri del nucleo radiomobile hanno notato le manovre azzardate di una Fiat 500, iniziando un inseguimento che si è concluso in piazza Marco Polo. Qui il giovane ha abbandonato la vettura, scappando a piedi. Non è riuscito ad andare molto lontano. I militari sono riusciti a bloccarlo, arrestandolo per furto aggravato.

La denuncia

La proprietaria della vettura non si era ancora accorta di quanto accaduto e che la sua Fiat 500, parcheggiata in viale Bonaria, era stata rubata. Sono stati i militari ad avvisarla. Ha così presentato querela. Intanto i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia si sono occupati del giovane. Secondo una prima ricostruzione, il diciottenne alla vista della pattuglia dei militari ha accelerato, cercando di far perdere le tracce. Evitando di creare situazioni di pericolo per altri, i carabinieri sono riusciti a tenere sotto controllo la vettura in fuga. E dalla centrale operativa è arrivata la conferma che si trattava di un’auto quasi certamente rubata perché la proprietaria non sapeva nulla. Così il giovane conducente si è allontanato, ma appena ha potuto si è fermato tentando di scappare a piedi. Con l’aiuto di altre pattuglie però per lui non c’è stato niente da fare: è stato bloccato. Ieri, nel processo per direttissima, il giudice ha convalidato l’arresto concedendo i termini a difesa. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA