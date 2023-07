Sull’auto di mamma a caccia di like 

Milano. «Tu schiaccia la frizione, che te le metto io le marce. Vai tranqui...», «Dopo mi fai un video e vieni davanti tu», «Corri, corri», «Occhio, oddio ma che stiamo facendo?»: nei video che hanno girato quattro sedicenni ci sono le bravate di due giorni in auto a correre in Brianza.

Video fatti per postarli come stories sul profilo Instagram "maresciallo_ciprendi” e acchiappare like. Questa volta la cosa non è finita con un incidente mortale a Limbiate dove, in una sorta di gara fra supercar, una Land Rover è uscita di strada a una rotonda si è cappottata e ha preso fuoco uccidendo il 22enne Arnold Selishta. Il ragazzo di 23 anni che si presume fosse alla guida è stato fermato e portato in carcere a Milano con l'accusa di omicidio stradale.

Questa volta a terminare l'avventura sono stati da un lato i danni fatti alla macchina e dall'altro i carabinieri. Approfittando dell'assenza per qualche giorno della madre, un sedicenne che era a cena con tre amici in casa a Giussano, in provincia di Monza, ha deciso di prendere le chiavi dell'auto, una 500 nera. I quattro ragazzi hanno fatto prima delle manovre a turno nel cortile di casa. Poi hanno deciso di continuare fuori e per due giorni hanno girato video da postare sui social fra Giussano e i comuni vicini di Mariano Comense, Briosco e Verano Brianza. Questo nonostante la nonna del “ladro” gli avesse parlato dell'incidente di Casalpalocco, dove un Suv guidato da uno youtuber si è scontrato con una smart uccidendo Manuel Proietti di cinque anni.

Nelle scorribande i ragazzi hanno danneggiato almeno due auto parcheggiate e un cancello. Ma soprattutto hanno rovinato la 500 con le fiancate completamente rigate e danni ai paraurti e ai fanali. Così il ragazzino ha avuto l'idea di chiamare la madre dicendole che un amico aveva preso la sua auto e non sapeva dove l'avesse messa. La donna ha allertato i propri genitori che di notte hanno avvisato i carabinieri. Poi nonno e nipote, a piedi, sono andati a cercare la macchina che hanno trovato davanti al cimitero. Quando sono arrivati, i militari hanno subito capito che la storia dell'amico ladro d'auto non era vera e insistendo hanno fatto parlare il ragazzo. E hanno recuperato i video.

Il risultato sono state multe per 16 mila euro: ai quattro sedicenni per guida senza patente e a lui e alla madre anche per incauto affidamento della vettura alla quale è stato applicato il fermo amministrativo. Ma gli esempi di guida spericolata da social sono molti di più, come ha denunciato il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli che ha ricevuto il video di «un bambino di pochi anni addirittura alla guida di un potente scooter mentre chi lo accompagna», lo «riprende con il cellulare. I due, rigorosamente senza casco, trovano il tempo di rivolgere anche un messaggio alla madre del piccolo protagonista», ha aggiunto criticando queste «orde di incoscienti».

Purtroppo - aggiunge - nemmeno la tragica morte della piccola Serena a Gragnano, avvenuta pochi giorni fa, ha insegnato nulla a queste orde di incoscienti che proseguono i mperterriti nel loro delirio di visibilità a scapito della sicurezza dei figli. Considerati sempre più soggetti da mostrare mentre compiono bravate che non esseri umani da tutelare, accudire e formare affinchè diventino il futuro della nostra comunità. Contro questa deriva bisogna attivarsi per evitare di piangere nuove vittime innocenti dell'irresponsabilità dei genitori. Chi trasporta un bambino in moto o in auto senza alcuna precauzione va segnalato ai servizi sociali e sanzionato in modo severo», conclude Borrelli.

