Sull’Asse mediano a 193 all’ora 

Da oltre un mese cinque occhi elettronici (invisibili) rilevano la velocità sulle strade più pericolose in città, spesso utilizzate dagli automobilisti cagliaritani come piste di Formula 1: sull’Arginale, dove si sono registrate punte fino a 177 chilometri all’ora (limite di 50), sull’Asse mediano (punte fino a 193 orari, limite 70 ma con tratti a 50 e 30 orari), in via Lungo Saline (anche 162 all’ora). Cinque postazioni prima montate su alcuni punti, poi su altri, sistemate sui pali dell’illuminazione con un obiettivo: agire come dissuasori e aumentare così la sicurezza agendo su un fattore psicologico. Perché quando entreranno in funzione (all’inizio di marzo) e quindi multeranno, saranno “scatole vuote” che non registreranno la velocità come un tradizionale autovelox. Ogni giorno, però, gli agenti della polizia locale (che ne hanno la gestione) provvederanno a sistemare all’interno di alcune di queste i macchinari che attiveranno l’autovelox e multeranno chi non rispetterà i limiti di velocità. «La sperimentazione, che serve a capire dove gli automobilisti tendono a spingere maggiormente l’acceleratore, è quasi terminata», afferma l’assessore alla Viabilità Alessio Mereu. «Terminata questa fase, la polizia locale procederà a mettere i dissuasori di velocità a regime, previa comunicazione ai cittadini», aggiunge.

Effetto sorpresa

Oggi gli occhi elettronici sono abbastanza invisibili, è difficile infatti che gli automobilisti li notino. Non è importante in questa fase. Ma quando entreranno in funzione saranno invece ben riconoscibili: di colore arancione, appesi a pali dell’illuminazione o piantati sull’asfalto, con tutta la cartellonistica prevista dalla legge ad accompagnarli. Ma quante scatole e in quali punti saranno accese verrà stabilito volta per volta. Effetto sorpresa, quindi. Gli automobilisti, infatti, non sapranno mai quali saranno funzionanti e quali no. E in questo modo saranno costretti a moderare la velocità e rispettare i limiti tutti i giorni, a tutte le ore del giorno e della notte.

«Perché l’obiettivo dell’amministrazione non è fare cassa», sottolinea l’assessore Mereu. «Se fosse stato questo, avremmo chiesto di posizionare dieci autovelox e via. La nostra intenzione è quella di salvare vite umane, promuovendo la cultura della sicurezza sulle strade», aggiunge.

Il progetto

Nelle realtà locali dove il sistema dei dissuasori elettronici di velocità è già in funzione (oltre un centinaio i Comuni in Italia) si registra un calo delle infrazioni (per superamento dei limiti di velocità) di oltre il 50%. Un dato assolutamente confortante che l’amministrazione adesso spera di riprodurre anche in città con la messa a regime dei nuovi occhi elettronici. E questo spiegherebbe perché, avviata la fase uno del progetto, il Comune già stia pensando allo step successivo e programmando una nuova lista di strade a rischio che in futuro (già quest’anno) potrebbero essere dotate dei nuovi sistemi. Non solo via Lungo saline, l’Arginale, viale Ferrara e l’Asse mediano (adesso il tratto tra l’Amsicora e Genneruxi), quindi, ma anche viale Poetto (tra la rotonda del supermercato e l’incrocio con via Grecale), viale Marconi, viale Colombo e ancora l’Asse mediano (il tratto superiore, oltre il cavalcavia con Pirri).

I numeri

In questo momento i dettagli del progetto (“Velocity”) che l’amministrazione ha concordato all’inizio dell’estate scorsa con il ministero dei Trasporti per contrastare l’alta velocità all’interno delle strade cittadine sono ancora in via di definizione. Uno su tutti: quanti saranno gli occhi elettronici che saranno posizionati nelle strade indicate? Verosomilmente 10 o 11. Forse 3 o 4 solo sull’Asse mediano. Si saprà a marzo, quanto il il sistema entrerà a regime. Si sa già, però, che nessuno conoscerà quali saranno funzionanti (e potranno multare) e quali no.

