Sull’area “Grandi Eventi” è già scontro 

Ultimi atti dei lavori per la nuova area tra il Corso Italia e via Dante, a Sestu. E non sarà né una tragedia né una commedia, ma sicuramente si può dire che un po’ di aria di dramma scorra tra l’asfalto e gli alberi di quest’ampia area, situata proprio accanto agli impianti sportivi e a una scuola elementare, e che è stata dedicata recentemente al Cagliari Campione d'Italia.

I lavori sono iniziati l’anno scorso, e prevedono di essere conclusi entro l’autunno. Un grande spazio con tante funzionalità.

Opposizione all’attacco

Ma tanti aspetti non convincono l’opposizione, come denunciano i consiglieri di minoranza Giuseppe Picciau, Anna Crisponi e Francesco Serra, appartenenti al gruppo Sestu Domani. «Di volta in volta la maggioranza l’ha chiamato in modi diversi. Ma quello che si vede ora è solamente un riquadro di asfalto, inutilizzabile quando c’è il caldo. Nessuna cura per il verde, né un tentativo di creare uno spazio vivibile, con aiuole, qualcosa di bello. Nessuno potrà mai andare a sedersi lì, perché manca un po’ di ombra». I consiglieri tornano poi indietro nel tempo all’inaugurazione con la posa della prima pietra, quando l’area venne dedicata al Cagliari vincitore dello scudetto: «È stata una nostra idea, con me come prima firmataria», precisa Anna Crisponi; «eppure non ci hanno minimamente coinvolti né citati. Si sono affrettati a fare una cerimonia che sembrava un’inaugurazione quando non c’era niente. Non sono capaci di completare le opere, come la piscina comunale, il raccordo tra Sestu e il quartiere Ateneo; tutte non finite ma annunciate per fare campagna elettorale».

La prima cittadina

Ma la sindaca Paola Secci difende il nuovo spazio punto per punto. «Parliamo di un grande spazio dove prima non c’era nulla, un’area incolta, completamente abbandonata. Ora è stata completamente restituita alla cittadinanza come uno spazio polifunzionale che avrà come destinazione un parcheggio, la nuova area del mercato e un’area grandi eventi, come concerti o spettacoli».

E prosegue: «L’ingresso sarà dal Corso Italia e sarà dotata di impianti elettrici, idrici e bagni pubblici in muratura. Per quanto riguarda l’area verde abbiamo preservato la maggior parte dei pini esistenti e in via Dante verranno messe a dimora almeno dodici piante. Sarà priva di barriere architettoniche, usufruibile da tutti. Sarà intitolata al Cagliari Calcio grazie a una delibera su proposta dei consiglieri di minoranza approvata all’unanimità. I lavori procedono come da cronoprogramma e a breve ci sarà l’inaugurazione a cui saranno tutti invitati».

