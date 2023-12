«Sull’ambulanza elaboro il lutto aiutando gli altri» 

«Era la mattina dell'Immacolata del 2008, mio padre mi svegliò per invitarmi ad accompagnarlo a tagliare un po’ di legna. Andò tutto bene, ricordo tante risate e divertimento. Sulla via del rientro pomeridiano, mi addormentai in auto. Al risveglio, ero già fuori dall’abitacolo e sotto i miei piedi c’era una pozza di sangue. Ci schiantammo sulle rocce in località Santa Lucia, fu un infarto maledetto che fece perdere il controllo dell'auto a mio padre. Per elaborare il lutto ho capito che dovevo essere d’aiuto agli altri e presto servizio su un’ambulanza».

Alberto Melis, 21 anni, è un esempio di resilienza e forza interiore grazie al suo impegno come volontario per Capoterra Soccorso, un’ambulanza locale operativa 24 ore su 24. La scelta di dedicarsi a questo servizio di emergenza è stata motivata da un dramma personale: la morte del padre avvenuta di fronte ai suoi occhi quindici anni fa. Invece di lasciarsi abbattere dal dolore, Alberto ha deciso di trasformare la sua esperienza in dedizione alla comunità, dimostrando che, anche nelle situazioni più difficili, è possibile trovare un significato nell’aiutare gli altri».

I ricordi

Un tragico evento è diventato la motivazione principale dietro la decisione di Alberto di mettere la sua vita al servizio degli altri: «Vivere situazioni di questo genere a sei anni non è facile, e non lo si augura a nessuno. Ho attraversato periodi difficili, incluso un po’ di bullismo, ma ora è superato». Gli restano i ricordi: «Quelli con mio padre sono, in realtà, limitati perché lavorava dalla mattina alla sera e lo vedevo poco. Tuttavia, forse proprio a lui devo la mia passione per i motori, amavo vederlo guidare. Se avessi l’opportunità di parlargli oggi, gli chiederei se è fiero di ciò che sto facendo. Negli ultimi anni, ho vissuto un significativo periodo di cambiamento. Crescere senza una figura maschile di riferimento ha lasciato un segno profondo. In passato mi comportavo male a scuola e per strada ero un vandalo. Una lunga riflessione mi ha fatto comprendere che l’unica strada da percorrere era quella di rigare dritto».

La rinascita

«Mi sono unito a Capoterra Soccorso qualche mese fa perché volevo provare questa esperienza; pensavo che potesse aiutarmi. Dopo la tragedia, ho sempre avuto una fobia degli ospedali - rivela – i primi giorni sono stati un’impresa. Sono un ragazzo timido, stavo in silenzio durante il tragitto, nella mia testa rivivevo le scene di anni fa. Oggi sto meglio, mi capita di raccontare la mia storia ai pazienti che trasportiamo. Credo che possa aiutare a tranquillizzarli dai pensieri peggiori. Non smetterò mai di ringraziare e ammirare Andrea Baire, colui che gestisce l’associazione: mi ha regalato questa opportunità. Non so cosa il futuro mi riserverà; attualmente trovo soddisfazione nell'assistere chi è in difficoltà. Per me questa attività è un omaggio non solo a mio padre, ma anche a mia nonna che è stata una seconda madre durante quel periodo difficile: la mia lavorava fino a tardi. Ogni volta che accompagno le anziane in ospedale, vedo un po' di mia nonna in loro».

La speranza

«Consiglierei a chiunque debba superare un trauma, più o meno grave, di cercare il sostegno di un familiare o di un amico stretto per condividere i propri sentimenti. Nel mio caso, ho trovato il conforto nella figura di mia sorella Ursula, la cui presenza è stata di grande aiuto. Devo anche ammettere che questa esperienza ci ha aiutati a ricucire il nostro legame, che si era un po' incrinato a causa di alcune questioni. Di tanto in tanto condivido i miei pensieri con Andrea, la sua presenza è sempre un valido supporto che mi aiuta notevolmente».

