Sull’Altopiano della Giara con Grazia Deledda 

La Giara, Sa Jara Manna, regno dell’omonimo cavallino selvaggio, magico e incantevole in ogni giorno dell’anno, è un altopiano insolito che condivide con Grazia Deledda un legame profondo con la natura, selvaggia e materna, capace di plasmare la vita degli uomini e delle donne che lo abitano. In occasione della Festa della donna, il nove marzo, la Fondazione Giara promuove una nel versante Gesturi - Tuili. Un itinerario di 10 chilometri con difficoltà medio-bassa su un percorso pianeggiante. Partenza alle 9.30, rientro previsto intorno alle 16. Info e prenotazioni via WhatsApp e telefono al 3701571599 oppure info@fondazionegiara.org.

Narrazioni

Dalla sua Nuoro patriarcale, rigida nei costumi e nelle tradizioni, l’autrice vivrà con i suoi racconti anche sull’altopiano. Lei, che ha saputo affermarsi con caparbietà e tenacia, conquistando il Premio Nobel per la Letteratura e con la sua passione per la scrittura ha superato ogni ostacolo imposto dal suo tempo, diventando fonte di ispirazione per generazioni di autori isolani. Un legame, quello tra la Giara e le sue opere, che si ritrova facilmente nella natura selvaggia e maestosa: da sempre scandisce la vita degli uomini che per secoli hanno abitato e lavorato su questo luogo. Tra leccete e sugherete, i partecipanti potranno conoscere meglio l’autrice attraverso letture tratte da “Cosima”, con le sue passioni e paure. Ci sarà spazio anche per conoscere meglio Noemi Pintor ed Efix direttamente da “Canne al Vento”.

L’itinerario si sviluppa in due fasi. La mattina, partendo dall’ingresso sul versante di Gesturi, si attraverseranno i pauli per poi proseguire tra boschi e insediamenti pastorali. La meta sarà il sito archeologico di Santa Luisa, nel versante di Tuili, un luogo dove il passaggio dell’uomo è attestato dal Neolitico fino ai giorni nostri: è presente una chiesetta campestre dedicata a Santa Maria Bambina.

Dopo una pausa pranzo nell’area picnic attrezzata del Centro Servizi, il percorso riprenderà nel pomeriggio per tornare sul versante di Gesturi. Durante la camminata, i partecipanti potranno ammirare i famosi cavallini e paesaggi che si estendono tra le tonalità del verde delle pianure e l’azzurro del cielo.

RIPRODUZIONE RISERVATA