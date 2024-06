«Sull’aeroporto servono subito investimenti pubblici» 

«Sull’aeroporto di Cagliari servono investimenti pubblici senza i quali rischiamo di vanificare, anche con la migliore continuità aerea, che ancora non abbiamo, le potenzialità di crescita di un asset strategico».

A tre giorni dal voto che lo ha riportato alla guida di Palazzo Bacaredda, Massimo Zedda ribadisce una posizione che ha sempre sostenuto in campagna elettorale. «Bisogna ripristinare una partecipazione di rappresentanti delle istituzioni pubbliche nel cda di Sogaer, così come avviene per le grandi aziende dello Stato che hanno potere di controllo negli asset strategici come gli aeroporti». Il primo cittadino ricorda che «i sindaci di Cagliari ed Elmas, a suo tempo, furono mandati via dal cda, eliminando completamente il massimo dell’espressione pubblica», ma oggi che lo scalo di Cagliari ha raggiunto i cinque milioni di transiti «bisogna subito fare investimenti pubblici che garantiscano anche una crescita dell’aerostazione funzionale a un numero così elevato di passeggeri. La presidente Todde sta lavorando proprio in questa direzione».

La Giunta

Ospite del caporedattore dell’Unione Sarda Giuseppe Deiana a Caffè Corretto, su Radiolina, ieri il sindaco ha parlato anche della formazione della Giunta: «Ai segretari del Pd, che hanno coordinato la coalizione in campagna elettorale, ho chiesto di convocare i partiti per avviare una riflessione sulla qualità delle donne e degli uomini che dovranno comporre la Giunta. Servono nomi di spessore, di sicuro l’esecutivo sarà un giusto equilibrio tra politici e tecnici». Sul possibile ritorno di Elisabetta Neroni alla direzione generale di Palazzo Bacaredda si limita a dire: «È una cara amica, dotata di elevate competenze in campo amministrativo».

Il decoro della città

Tra le prime azioni da compiere dopo l’insediamento in Municipio, Zedda mette il decoro della città, dal centro alle periferie. E le transenne: «Danno l’idea di abbandono, ce ne sono dappertutto». Quanto ai cantieri in corso, ribadisce che «bisognerà incontrare le imprese che stanno eseguendo i lavori. Non si potrà tornare indietro ma bisognerà completarli nei tempi più rapidi possibili».

Il sindaco parla anche della nuova gara dei rifiuti, a cui metterà mano, «tra quest’anno e il prossimo per costruire un capitolato d’appalto che contenga le risposte alle criticità che non sono state corrette negli ultimi anni». E a proposito di rifiuti, «avvieremo una lotta all’evasione della Tari: ci sono tanti cittadini che pagano di più anche per colpa degli evasori».

Stadio e Anfiteatro

Sullo stadio, Zedda chiarisce che «la valutazione del progetto economico oggi è all’attenzione del Governo, della Regione, del Comune e dei tecnici del Cagliari. Terminato questo iter si potrà indire la gara e ci auguriamo non si trovino ulteriori intoppi». Quanto all’anfiteatro romano «si tratterà di trasmettere alla soprintendenza un progetto di utilizzo del monumento come luogo di spettacolo». Sul Poetto ricorda che «la nostra riqualificazione ha determinato uno sviluppo dell’economia del lungomare con la creazione di tanti posti di lavoro, oltreché il restauro di edifici abbandonati da decenni». Parla, infine, della crescita esponenziale dell’extralberghiero: «Serve un giusto compromesso tra affitti turisti e residenziali, anche per evitare che i costi degli alloggi per i residenti siano troppo alti».

Il post su Facebook

Ieri Massimo Zedda ha anche ringraziato gli oltre 43mila elettori con un post su Facebook: «Lavoreremo avendo cura della città, attenti ai più bisognosi e alle persone in difficoltà, con un occhio di riguardo alla popolazione anziana e giovanile, facendo tesoro delle risorse pubbliche nel buon utilizzo di queste, eliminando le spese superflue, semplificando e utilizzando un metodo di governo puntuale, preciso e affidabile, frutto del dialogo e del coinvolgimento di tutte e tutti», ha scritto. «Cagliari sarà una città aperta, gentile e curiosa, dove ognuno possa arricchirsi nel confronto con gli altri, consolidando una fiducia nelle istituzioni».

