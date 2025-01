Sulla “via delle croci” lacrime e rabbia 

“Il G8 cancella la via delle croci”: il titolo su L’Unione del 22 maggio 2008 sposta indietro di almeno quattro anni la lunga attesa della Sassari-Olbia. Appena una settimana prima alle porte della città gallurese, in una tragica vigilia di San Simplicio, erano morti tre fratelli. Due anni prima quattro vittime in un incidente simbolo delle tante storie della strada che collega i due capi della provincia più estesa d’Italia: tre operai edili di Codrongianos che andavano al lavoro si sono scontrati con due giovani che su un’auto sportiva tornavano da una festa in Costa Smeralda. La via delle vacanze e quella del lavoro si intrecciavano in una strada troppo stretta. In quegli anni sono state molte, oltre agli interventi politici, le manifestazioni, i sit-in di protesta e addirittura uno sciopero della fame sulla strada che hanno visto in prima fila il comitato che riuniva anche molti familiari delle vittime.

Il G8 invece di cancellare la via delle croci è stato cancellato con tutte le sue promesse. Per vedere l’apertura del primo cantiere bisognerà aspettare il 20 giugno del 2012 e per i primi 23 chilometri (quattro lotti) altri quattro anni. Nel primo caso c’era Ugo Cappellacci (protagonista ieri di una polemica a distanza su primogenitura e tagli di nastro con l’assessore regionale Piu e di una proposta di intitolazione dell’arteria a Cossiga), nel secondo Francesco Pigliaru. Passeranno da quel giorno altri nove tormentati anni, due giunte regionali e cinque governi. (c.d.r.)

