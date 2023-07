Sulla Tossilo l’ombra dei debiti 

Sull’avvio immediato dell’impianto di compostaggio a Tossilo, nonostante il via libera della Regione, pende la spada di Damocle dell’udienza fissata dalla Procura di Oristano per il 20 luglio. La stessa ha fatto istanza per l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società Tossilo, incaricata a gestire l’intera piattaforma dei rifiuti di mezza Sardegna, che annaspa in un mare di debiti.

Vicenda giudiziaria

A fine maggio la Tossilo ha ricevuto un’ingiunzione di pignoramento presso terzi dei conti correnti che rischia di ingessare ogni attività. È stato uno dei fornitori di servizi della società a chiedere il pignoramento. Ogni tentativo di avvio degli impianti è quindi legato agli esiti dell’udienza del 20 luglio, per la quale si muovono i legali della Tossilo.

L’attesa

«Il fallimento della Tossilo crediamo sia eventualità remota. Se così fosse creerebbe uno sconquasso economico e l’avvio degli impianti si allungherebbe di qualche anno - dice il presidente della società, Antonio Delitala - poiché per sostituire la Tossilo ci vorrebbe un bando internazionale, che potrebbe durare anni. Per questo crediamo che quanto è stato deciso nell’incontro all’assessorato regionale all’Ambiente sia importante. La società è in grado di far partire l’impianto di compostaggio nel giro di una settimana».

In Consiglio

Oltre alla decisione del giudice, mancano però i soldi necessari. Nel vertice di giovedì, tutti hanno convenuto sulla necessità di avviare quanto prima l’impianto, facendo ciascuno la propria parte. L’avvio è possibile se lo stanziamento di un milione di euro sarà approvato nel collegato alla Finanziaria. La parola passa al Consiglio regionale, che potrebbe decidere trasversalmente. Nel vertice di Cagliari si è deciso di fare pressing affinché la Finanziaria venga approvata in tempi brevissimi. Se così non fosse, si dovranno reperire le risorse anche attraverso il Consorzio industriale in liquidazione. Il commissario liquidatore potrebbe anticipare le somme, che consentono alla Tossilo di partire. «Si muove qualcosa, ma la nostra paura è che i tempi si allunghino ulteriormente - dice Gianni Loddo della Cisl - il rischio è anche l’emergenza ambientale, qualora la Procura dovesse far fallire la Tossilo. Speriamo che tutto vada nel verso giusto».

