Sulla tavola con vento forza donna 

La forza del maestrale e l’energia delle ragazze del surf. Ieri Porto Ferro sembrava Waikiki, la spiaggia più famosa delle Hawaii. Nella lunga distesa di sabbia rossa, una delle poche spiagge libere della costa nord, bambine, ragazze e signore con la tavola sotto il braccio, si preparavano per la settima edizione del Girl surf power, unico evento in Italia tutto al femminile ideato e organizzato dalla Bonga surf school, capitanata da Marco Pistidda, 42enne, sassarese di nascita.

La filosofia girl power

Due giorni di surf amatoriale, dedicato ad atlete di ogni età e livello tecnico. «Il Girl surf power nasce per valorizzare la figura femminile nel surf, per dare sfogo alla sua energia, luce allo spirito di condivisione e per far respirare la vera essenza di questo bellissimo mondo», spiega Marco Pistidda. «A volte tutto ciò è stato messo da parte e, se vogliamo, anche offuscato dagli eventi maschili. Per la Bonga surf school questi valori rappresentano una missione, un obiettivo che ci siamo prefissati e che piano piano stiamo portando avanti con grandi risultati. Ci auguriamo – aggiunge – che questa filosofia venga abbracciata, condivisa e supportata da tutta la comunità del surf». Tre categorie, dalle principianti alle avanzate, tantissime presenze straniere: turiste per lo più che si trovavano nell’Isola e sono accorse per prendere parte al festival del surf.

Stile “Porto Ferro”

Un fine settimana di onde, musica e feste in spiaggia e tante interessanti attività per il pubblico presente, tra cui una slackline per mettere alla prova il proprio equilibrio, una rampa da skate, lezioni di boxe in riva al mare, tessuti aerei sui quali volteggiare e acroyoga sulla sabbia. «Il Girl surf power è l’unico evento in Italia ad essere pensato esclusivamente per donne e bambine, e da sette anni porta avanti l’obiettivo di valorizzare il surf al femminile avvicinando sempre più ragazze all’antico sport hawaiiano. Non è una gara nel vero senso della parola – tiene precisare l’ideatore Marco Pistidda – nasce per divertire e far divertire, far vivere alle persone che si avvicinano alla nostra baia lo spirito del surf isolano». In palio, comunque, l’ambita tavola da surf creata da Dr.Ank, uno dei più famosi artigiani del panorama nazionale.

Surf per tutti

Partendo dal presupposto che il surf non è solo uno sport, ma uno stile di vita. A Porto Ferro la missione è quella di far divertire tutti: bambini, adulti, sportivi e non. Persino chi ha disturbi neuromotori. Di recente la Bonga surf school è stata scelta, insieme ad altri sei partner, per sviluppare un protocollo europeo unificato sulla sicurezza nell’ambito dell’inclusione e della realizzazione di un ambiente surfistico sano per l’autismo. Il progetto si chiama “SurfFedAut”. «Una rivoluzionaria iniziativa finalizzata alla promozione di una cultura di prevenzione professionale nella surftherapy, rivolta a bambini e ragazzi con disturbo dello spettro autistico, in tutta Europa», conferma Pistidda che con il suo team è stato a Cadice, in Spagna, per un corso di formazione, per poi portare le tecniche apprese in casa, a Porto Ferro.

Sport e ecologia

Come nella tradizione di Porto Ferro, infine, non è mancata una giornata dedicata alla pulizia del litorale, con un laboratorio creativo dedicato al recupero della plastica.

La scuola di surf organizza spesso eventi che coniugano lo sport con la sensibilizzazione sociale e ambientale: giornate ecologiche per raccogliere i rifiuti spiaggiati.

RIPRODUZIONE RISERVATA