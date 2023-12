Sulla strada dell’Inter l’Atletico Madrid 

L’Inter pesca l’Atletico di Madrid e tutto sommato non è un gran male. Va peggio al Napoli, che sfiderà il Barcellona, va malissimo alla Lazio, che giocherà contro una delle favorite per il successo finale: il Bayern Monaco. Impresa quasi impossibile per i biancocelesti. A Nyon il sorteggio degli ottavi di finale fa entrare nel vivo la Champions League e mette di fronte le migliori 16 squadre d’Europa. Prima a scendere in campo la Lazio, che il 14 febbraio se la vedrà col Bayern. I nerazzurri riceveranno gli spagnoli a San Siro martedì 20, il giorno dopo i campioni d’Italia ospiteranno il Barcellona. Gli altri accoppiamenti: Copenaghen-Manchester City, Lipsia-Real Madrid, Paris Saint-Germain-Real Sociedad, Psv Eindhoven-Borussia Dortmund, Porto-Arsenal. Gare di andata il 13-14 e 20-21 febbraio, ritorno il 5-6 e 12-13 marzo.

Con la Spagna

L’Inter troverà un suo grande ex, Diego Simeone, che ha già incontrato nei gironi la Lazio, altro club di cui è stato simbolo. Nel proprio gruppo l’Atletico ha chiuso imbattuto guadagnando però il primo posto soltanto all’ultima giornata grazie al successo sui biancocelesti. In avanti è intoccabile la coppia Morata-Griezmann, a centrocampo Llorente, Koke e Saul Niguez si alternano con De Paul, sogno di mercato di vari club italiani. Devastante a sinistra l’esterno brasiliano Lino. «Sarà un grande ottavo di finale, con due squadre di alto livello in due stadi bellissimi che avranno un grande pubblico», il commento di Simone Inzaghi, «l’Atletico ha giocato due finali negli ultimi dieci anni e ha una grande tradizione in questa competizione, il nostro club non è da meno e vogliamo provare a regalare un’altra gioia ai nostri tifosi. Con l’allenatore dell’Atletico ho un ottimo rapporto. Con lui ho vinto tanto, tra cui uno uno scudetto con la Lazio».

Napoli-Barcellona sarà una doppia sfida nel segno di Diego Armando Maradona, che in queste due squadre ha espresso la propria grandezza in Europa. Per Mazzarri e i suoi il compito non sarà facile, ed è stimolante il confronto tra bomber Osimhen-Lewandowski in cui il Pallone d’oro africano non parte certo battuto. Il Barça dovrà fare i conti con un’assenza pesante come quella di Gavi, ma fra i vari Pedri, De Jong (rinato da quando sulla panchina blaugrana c’è Xavi), Gundogan, Joao Felix (uno che non ha avuto paura a prendere la maglia con il 14, numero dell’eterno idolo blaugrana Johan Cruijff) e il sedicenne Lamine Jamal il talento non manca.

«Avevo detto che ogni accoppiamento sarebbe stato difficile, questo col Barcellona lo è in particolar modo», ha detto Mazzarri, «ma per noi sarà una sfida affascinante». Due i doppi incontri europei. Nel 2019/20 la sfida negli ottavi di Champions col Napoli che pareggiò in casa e perse 3-1 al Camp Nou; in Europa League nel 2021/22 nel girone il Napoli pareggiò 1-1 a Barcellona e perse 4-2 in casa.

Coi tedeschi

È andata malissimo alla Lazio che, come già nel 2020-21, se la vedrà col Bayern, che in questa stagione ha come principale obiettivo proprio la Champions. Tre anni fa i tedeschi vinsero 4-1 all’Olimpico e 2-1 in casa. In attacco Harry Kane non sta facendo rimpiangere Lewandowski. Anche Musiala e Sané sono due armi micidiali nelle mani del tecnico Tuchel e sta crescendo il 18enne attaccante francese Tel. Enrico Lotito, figlio del presidente e dg del settore giovanile biancoceleste, ha definito il sorteggio «uno fra i peggiori che ci potessero capitare, anche se lotteremo fino alla fine».

